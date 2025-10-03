استبعاد فودين وجريليش.. إنجلترا تعلن قائمتها لمواجهتي ويلز ولاتفيا

الجمعة، 03 أكتوبر 2025 - 14:31

كتب : FilGoal

توماس فرانك

أعلن توماس توخيل المدير الفني لمنتخب إنجلترا القائمة المستدعاه للتوقف الدولي المقبل.

ومن المقرر أن يواجه منتخب إنجلترا منافسه ويلز وديا يوم 9 أكتوبر المقبل.

ثم يلعب منتخب إنجلترا خصمه لاتفيا في المباراة التي ستجمعهما في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 يوم 14 أكتوبر.

أخبار متعلقة:
سبينس: أول مسلم في تاريخ منتخب إنجلترا؟ نعمة من الله إنجلترا تكتسح صربيا بخماسية وتقترب من التأهل رسميا لكأس العالم العلامة الكاملة.. إنجلترا تهزم أندورا سبينس يكشف شعوره كأول لاعب مسلم يرتدي قميص منتخب إنجلترا

واستبعد المدرب الألماني كل من فيل فودين لاعب مانشستر سيتي وجاك جريليش جناح إيفرتون رغم تألقهما.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: دين هندرسون - جوردان بيكفورد - جيمس ترافورد

الدفاع: دان برن - مارك جيهي - ريس جيمس - إزري كونسا - مايلز لويس سكيلي - جارل كوانساه - دجيد سبينس - جون ستونز

الوسط: إليوت هندرسون - مورجان جيبس وايت - جوردان هندرسون - روبن لوفتس شيك - ديكلان رايس - مورجان روجرس

الهجوم: جارود بوين - إبيريتشي إيزي - أنتوني جوردون - هاري كين - ماركوس راشفورد - بوكايو ساكا - أولي واتكنز

إنجلترا ويلز تصفيات كأس العالم لاتفيا
نرشح لكم
ماريسكا: ليفربول أفضل فريق في إنجلترا.. ونحاول الاقتراب من مستواه هاو: غياب ويسا لمدة أطول بسبب الإصابة قائمة إسبانيا - ضم يامال.. وغياب ويليامز وجافي وكاربخال استعدادا لتصفيات كأس العالم "أحب النادي وأشعر بالراحة".. توتنام يعلن تجديد عقد بنتانكور سلوت: نريد إيجاد طريقة للتسجيل لا تعتمد على الحظ والكرات الثابتة سلوت: صلاح يواجه صعوبة رفقة الفريق للتسجيل من اللعب المفتوح ترسل بيانات لحكم الفيديو.. فيفا يكشف عن كرة كأس العالم "تريوندا" بوستيكوجلو: لا يمكنني التحكم في رأي الجماهير بشأن المطالبة بإقالتي
أخر الأخبار
ماريسكا: ليفربول أفضل فريق في إنجلترا.. ونحاول الاقتراب من مستواه 28 دقيقة | الكرة الأوروبية
هاو: غياب ويسا لمدة أطول بسبب الإصابة 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
قائمة الخطيب تتقدم بأوراق ترشحها في انتخابات الأهلي ساعة | الدوري المصري
استبعاد فودين وجريليش.. إنجلترا تعلن قائمتها لمواجهتي ويلز ولاتفيا ساعة | الكرة الأوروبية
"رياضيون من أجل فلسطين أوقفوا الإبادة".. أتليتك بلباو ينظم فعالية قبل مواجهة مايوركا ساعة | الدوري الإسباني
قائمة إسبانيا - ضم يامال.. وغياب ويليامز وجافي وكاربخال استعدادا لتصفيات كأس العالم ساعة | الكرة الأوروبية
"أحب النادي وأشعر بالراحة".. توتنام يعلن تجديد عقد بنتانكور ساعة | الدوري الإنجليزي
دغموم ينضم لقائمة منتخب الجزائر الثاني استعدادا لفلسطين ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 2 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك 3 خبر في الجول - استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك للقمة وضم نبيل عماد وربيع 4 خبر في الجول - الأهلي يكثف مفاوضاته مع برونو لاج.. و3 بدلاء
/articles/514573/استبعاد-فودين-وجريليش-إنجلترا-تعلن-قائمتها-لمواجهتي-ويلز-ولاتفيا