استبعاد فودين وجريليش.. إنجلترا تعلن قائمتها لمواجهتي ويلز ولاتفيا

أعلن توماس توخيل المدير الفني لمنتخب إنجلترا القائمة المستدعاه للتوقف الدولي المقبل.

ومن المقرر أن يواجه منتخب إنجلترا منافسه ويلز وديا يوم 9 أكتوبر المقبل.

ثم يلعب منتخب إنجلترا خصمه لاتفيا في المباراة التي ستجمعهما في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 يوم 14 أكتوبر.

واستبعد المدرب الألماني كل من فيل فودين لاعب مانشستر سيتي وجاك جريليش جناح إيفرتون رغم تألقهما.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: دين هندرسون - جوردان بيكفورد - جيمس ترافورد

الدفاع: دان برن - مارك جيهي - ريس جيمس - إزري كونسا - مايلز لويس سكيلي - جارل كوانساه - دجيد سبينس - جون ستونز

الوسط: إليوت هندرسون - مورجان جيبس وايت - جوردان هندرسون - روبن لوفتس شيك - ديكلان رايس - مورجان روجرس

الهجوم: جارود بوين - إبيريتشي إيزي - أنتوني جوردون - هاري كين - ماركوس راشفورد - بوكايو ساكا - أولي واتكنز