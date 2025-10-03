"رياضيون من أجل فلسطين أوقفوا الإبادة".. أتليتك بلباو ينظم فعالية قبل مواجهة مايوركا

الجمعة، 03 أكتوبر 2025 - 14:28

كتب : FilGoal

أتلتيك بلباو

أعلن نادي أتليتك بلباو فعالية لدعم فلسطين قبل مواجهة ريال مايوركا يوم السبت على ملعب سان ماميس في الدوري الإسباني.

وكشف بلباو عن إقامة الفعالية تحت عنوان "رياضيون من أجل فلسطين.. أوقفوا الإبادة الجماعية" بتكريم مجموعة من اللاجئين الفلسطينيين في إقليم الباسك.

وأطلقت مؤسسة النادي في شهر سبتمبر الماضي إطلاق مشروع بالتعاون مع وكالة الأونروا لدعم الأطفال الفلطسنيين، بتقديم حصص تربية بدنية في 16 مدرسة لحوالي 8 آلاف طفل.

ويحتل أتليتك بلباو المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط بعد 7 مباريات.

ويستضيف بلباو منافسه مايوركا السابعة والنصف مساء السبت، في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وسبق أن وجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" رسالة قوية بشأن الحرب في غزة قبل انطلاق مباراة السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان وتوتنام.

ونزل اللاعبون إلى أرضية الملعب بلافتة تحمل رسالة: "أوقفوا قتل الأطفال.. أوقفوا قتل المدنيين".

وكان محمد صلاح قد تساءل في تغريدة عن طريقة استشهاد سليمان العبيد لاعب منتخب فلسطين السابق لكرة القدم، ردا على تغريدة نشرها الحساب الرسمي ليويفا ينعيه فيها.

وبعد أيام قليلة مما فعله صلاح، تحرك الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الأربعاء من أجل تقديم الدعم إلى أطفال غزة عبر مؤسسته الخيرية.

وكانت تقول التغريدة عنه: "وداعا سليمان العبيد (بيليه فلسطين) موهبة أعادت الأمل إلى قلوب أطفال لا تحصى حتى في أحلك الظروف".

ونشر صلاح التغريدة معلقا عليها: "هل يمكنك أن تخبرنا كيف مات وأين ولماذا؟".

وكشف الاتحاد الفلسطيني عن تجاوز عدد الشهداء الرياضيين في حرب الكيان الصهيوني على غزة إلى 662 شهيدا.

