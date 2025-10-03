دغموم ينضم لقائمة منتخب الجزائر الثاني استعدادا لفلسطين
الجمعة، 03 أكتوبر 2025 - 13:51
كتب : FilGoal
أعلن مجيد بوقرة المدير الفني لمنتخب الجزائر الثاني القائمة المستدعاه لمواجهتي فلسطين.
وشهدت القائمة تواجد عبد الرحيم دغموم لاعب المصري.
ويستعد منتخب الجزائر الثاني لمواجهة منافسه فلسطين مرتين.
وتقام المباراة الأولى بينهما يوم 9 أكتوبر المقبل، بينما المواجهة الثانية يوم 13 من الشهر ذاته استعدادا لبطولة كأس العرب.
وتألق دغموم رفقة المصري في الموسم الجاري إذ لعب 8 مباريات في بطولة الدوري وسجل 4 أهداف.
وتمكن اللاعب البالغ من العمر 26 عاما من صناعة 5 أهداف، أي أنه ساهم في 9 أهداف للفريق البورسعيدي.
ويحتل دغموم المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري المصري بالتساوي مع زميله عمر الساعي ومحمود حسن "تريزيجيه" لاعب الأهلي.
وتستضيف قطر منافسات كأس العرب في الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر 2025.
