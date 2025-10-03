اليوم السعودية: الاستماع للهلال أولا.. سافيتش يؤجل النظر في العروض الأوروبية

الجمعة، 03 أكتوبر 2025 - 12:44

كتب : FilGoal

سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - الهلال

رد أوروس يانكوفيتش وكيل سيرجي سافيتش لاعب الهلال، على العروض الأوروبية المقدمة للاعب الصربي.

ونقلت صحيفة اليوم السعودية تصريحات لوكيل سافيتش: "تأجيل النظر في كافة العروض الأوروبية لحين الاستماع لعرض الهلال لتجديد التعاقد".

وأضافت "يرغب سيرجي سافيتش في الاستمرار مع الهلال خلال الموسم المقبل وعدم الرحيل عن النادي، خاصة وأن اللاعب سعيد داخل جدران العميد".

وكان وكيل اللاعب كشف عن تلقيه 5 عروض أوروبية لأندية أبدت اهتمامها بضمه.

وينتهي عقد سيرجي سافيتش مع الهلال بنهاية الموسم الجاري، ويحق للاعب التوقيع مع أي نادي والرحيل عن صفوف الفريق مع نهاية الموسم.

وأضاف وكيل اللاعب سابقا "لن أفصح عن أسماء الأندية الخمسة التي ترغب في التعاقد مع سافيتش لأن أولويتنا هي الهلال ونحتاج إلى خوض موسم ثالث في الدوري السعودي بعد كأس العالم للأندية، ونحن نحترم الهلال ولدينا علاقة ممتازة مع المسؤولين".

وكان موقع سبورت ميدياسيت الإيطالي، كشف عن رغبة يوفنتوس في ضم سافيتش سواء في يناير أو مع نهاية عقده.

ولا يزال سافيتش صاحب الـ 30 عاما يخطط للعودة إلى أوروبا من جديد بعد ثلاث سنوات في السعودية.

ويعتبر سافيتش من العناصر الرئيسية في تشكيل الهلال خلال الموسمين الماضيين.

الدولي الصربي صاحب الـ30 عاما لعب لأندية جينك البلجيكي، ولاتسيو الإيطالي قبل الانضمام إلى الهلال في صيف 2023.

وينتهي تعاقد سافيتش مع الهلال في يونيو 2026.

وتوج سافيتش مع الهلال بلقب الدوري السعودي، وكأس خادم الحرمين، بالإضافة إلى لقبين للسوبر.

كما حقق مع لاتسيو لقب كأس إيطاليا، ولقبين للسوبر.

كما فاز بلقب أوروبا مع منتخب صربيا تحت 19 سنة، وجائزة أفضل لاعب في كأس العالم للشباب تحت 20 سنة عام 2015.

الهلال سيرجي سافيتش
