سلوت: نريد إيجاد طريقة للتسجيل لا تعتمد على الحظ والكرات الثابتة

الجمعة، 03 أكتوبر 2025 - 12:33

يرغب أرني سلوت المدير الفني لليفربول إيجاد طريقة لفريقه للتسجيل لا تعتمد على الحظ والكرات الثابتة.

ويستعد ليفربول لمواجهة منافسه تشيلسي في المباراة التي ستجمعهما في الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي السبت المقبل.

وقال المدرب الهولندي خلال مؤتمر صحفي: "أليسون لن يكون ضمن الفريق لمواجهة تشيلسي ولن يسافر إلى البرازيل في فترة التوقف، سأكون مندهشا إذا شارك في أول مباراة عقب فترة التوقف، لكن الأمر يعتمد على سرعة تعافيه".

وأضاف "رأيت فريقا ضد جالاتاسراي أراد أن يفعل كل شيء من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، كان مختلفا عن مباراة كريستال بالاس، فقد فزنا بعدد أكبر من الكرات الثانية".

وواصل "نحن نحاول إيجاد طريقة للتسجيل لا تعتمد على الحظ أو الكرات الثابتة".

وأكمل "الفرق أصبحت تلعب بشكل مختلف تماما ضدنا مقارنة عندما أتيت، وعلينا أن نجد الحلول لذلك، الموسم الماضي كان سلاحنا الكرات الثابتة، وهذا الموسم لم نحقق ذلك بعد".

وأنهى حديثه قائلا: "قلت لألكسندر إيزاك إنه من الصعب الحصول على عدد دقائق كثيرة للعب، هذا ما ورثناه من وضعه في نيوكاسل، كنا نعرف ذلك مسبقا لذلك هذا ليس عذرا".

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة.

بينما يأتي تشيلسي في المركز الثامن برصيد 8 نقاط.

