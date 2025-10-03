سلوت: صلاح يواجه صعوبة رفقة الفريق للتسجيل من اللعب المفتوح

الجمعة، 03 أكتوبر 2025 - 12:07

كتب : FilGoal

محمد صلاح

شرح أرني سلوت المدير الفني لليفربول المشكلة التي تواجه فريقه للتسجيل من اللعب المفتوح.

ويستعد ليفربول لمواجهة منافسه تشيلسي في المباراة التي ستجمعهما في الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي السبت المقبل.

وقال المدرب الهولندي خلال المؤتمر الصحفي: "محمد صلاح جزء من فريق يواجه خصوما مختلفين عما كان عليه الحال في النصف الأول من الموسم الماضي".

وأضاف "إذا قارنت كيف فزنا في مباراة الدور الأول من الموسم الماضي ضد مانشستر يونايتد عندما حاول البناء من الخلف، وبين مباراة الإياب عندما كان أونانا يلعب الكرات الطويلة باستمرار، فذلك هو ما تغير".

وأكمل "نحن لا نسجل أهدافا من اللعب المفتوح كما كنا نفعل في النصف الأول من الموسم الماضي، وهذا شيء نعمل عليه بجد، كلما لعبنا أكثر تحت النظام الجديد، سيتحسن الأداء".

وأنهى حديثه قائلا: "لا نزال نواجه بعض الصعوبة في تسجيل عدد كاف من الأهداف من اللعب المفتوح".

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة.

بينما يأتي تشيلسي في المركز الثامن برصيد 8 نقاط.

