سلوت: صلاح جزء من فريق يواجه خصوما مختلفين للتسجيل باللعب المفتوح

الجمعة، 03 أكتوبر 2025 - 12:07

كتب : FilGoal

محمد صلاح

شرح أرني سلوت المدير الفني لليفربول المشكلة التي تواجه فريقه للتسجيل من اللعب المفتوح.

ويستعد ليفربول لمواجهة منافسه تشيلسي في المباراة التي ستجمعهما في الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي السبت المقبل.

وقال المدرب الهولندي خلال المؤتمر الصحفي: "محمد صلاح جزء من فريق يواجه خصوما مختلفين عما كان عليه الحال في النصف الأول من الموسم الماضي".

وأضاف "إذا قارنت كيف فزنا في مباراة الدور الأول من الموسم الماضي ضد مانشستر يونايتد عندما حاول البناء من الخلف، وبين مباراة الإياب عندما كان أونانا يلعب الكرات الطويلة باستمرار، فذلك هو ما تغير".

وأكمل "نحن لا نسجل أهدافا من اللعب المفتوح كما كنا نفعل في النصف الأول من الموسم الماضي، وهذا شيء نعمل عليه بجد، كلما لعبنا أكثر تحت النظام الجديد، سيتحسن الأداء".

وأنهى حديثه قائلا: "لا نزال نواجه بعض الصعوبة في تسجيل عدد كاف من الأهداف من اللعب المفتوح".

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة.

بينما يأتي تشيلسي في المركز الثامن برصيد 8 نقاط.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي أرني سلوت
نرشح لكم
سلوت: نريد إيجاد طريقة للتسجيل لا تعتمد على الحظ والكرات الثابتة ترسل بيانات لحكم الفيديو.. فيفا يكشف عن كرة كأس العالم "تريوندا" بوستيكوجلو: لا يمكنني التحكم في رأي الجماهير بشأن المطالبة بإقالتي مدرب ليل: التصدي لركلات الجزاء هي هواية لـ بيركي أوزير مواعيد مباريات الجمعة 3 أكتوبر.. البنك الأهلي ضد المصري والدوري الإنجليزي انطلاقة بوستيكوجلو الكارثية مستمرة.. نوتنجهام يخسر من ضيفه الدنماركي وعد فليك لجماهير برشلونة بشأن دوري أبطال أوروبا رودري: الكرة الذهبية لم تكن حلما لي وأنا طفل
أخر الأخبار
سلوت: نريد إيجاد طريقة للتسجيل لا تعتمد على الحظ والكرات الثابتة 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
سلوت: صلاح جزء من فريق يواجه خصوما مختلفين للتسجيل باللعب المفتوح 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
ترسل بيانات لحكم الفيديو.. فيفا يكشف عن كرة كأس العالم "تريوندا" 43 دقيقة | الكرة الإفريقية
بوستيكوجلو: لا يمكنني التحكم في رأي الجماهير بشأن المطالبة بإقالتي ساعة | الكرة الأوروبية
انتخابات الأهلي - خالد مرتجي يترشح على منصب أمين الصندوق ساعة | الكرة المصرية
مدرب ليل: التصدي لركلات الجزاء هي هواية لـ بيركي أوزير ساعة | الكرة الأوروبية
مواعيد مباريات الجمعة 3 أكتوبر.. البنك الأهلي ضد المصري والدوري الإنجليزي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
بعد قرار حسام حسن؟ جلوبو: البرازيل تواجه السنغال وتونس وديا في نوفمبر 11 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 2 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك 3 خبر في الجول - استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك للقمة وضم نبيل عماد وربيع 4 خبر في الجول - الأهلي يكثف مفاوضاته مع برونو لاج.. و3 بدلاء
/articles/514565/سلوت-صلاح-جزء-من-فريق-يواجه-خصوما-مختلفين-للتسجيل-باللعب-المفتوح