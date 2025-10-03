بوستيكوجلو: لا يمكنني التحكم في رأي الجماهير بشأن المطالبة بإقالتي

الجمعة، 03 أكتوبر 2025 - 11:36

كتب : FilGoal

أنجي بوستيكوجلو - توتنام

شدد أنجي بوستيكوجلو المدير الفني لنوتنجهام فورست على أنه لا يمكنه التحكم في رأي الجماهير التي طالبت باستقالته.

وطالبت جماهير نوتنجهام فورست بإقالة بوستيكوجلو بهتاف شهير "ستتم إقالتك في الصباح".

وقال بوستيكوجلو لـ بي بي سي: "الجماهير محبطة ومن حقهم أن يكون لديهم رأي".

وأضاف "لم يعد يدهشني شيء بعد الآن، أعتقد أن هذا هو المناخ الذي نعيشه، لا شيء يمكنني التحكم فيه".

وواصل "مسؤوليتي تكمن في تحقيق الفوز".

وأنهى حديثه قائلا: "علينا فقط أن نستمر في المضي قدما، لا مجال للاختباء في كرة القدم، يجب أن ترفع رأسك وتتعافى، لدينا مباراة صعبة ضد نيوكاسل".

وأصبح بوستيكوجلو أول مدرب في تاريخ نوتنجهام لم يتمكن من الفوز في أول 6 مباريات.

وخسر نوتنجهام فورست أمام ضيفه ميتيلاند الدنماركي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثانية لمرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي.

وبذلك يرفع ميتيلاند رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن دينامو زغرب الكرواتي، وبالتساوي في النقاط مع أستون فيلا وبراجا وليون وليل وبورتو.

أما نوتنجهام فيحتل المركز الخامس والعشرين بنقطة واحدة، حيث تعادل مع ريال بيتيس 2-2 في الجولة الأولى.

وبذلك تستمر انطلاقة أنجي بوستيكوجلو المزرية مع نوتنجهام، حيث لم يفز بأي مباراة من أول 6 مباريات.

الفريق خسر 4 مباريات وتعادل مرتين، وتلقى الفريق 13 هدفا في جميع المسابقات.

الدوري الأوروبي أنجي بوستيكوجلو نوتنجهام فورست
