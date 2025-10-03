مدرب ليل: التصدي لركلات الجزاء هي هواية لـ بيركي أوزير

تحدث برونو جينيسيو المدير الفني لليل عقب مباراة فريقه ضد روما والتي شهدت تألق بيركي أوزير حارس المرمى بتصديه 3 ركلات جزاء.

ونجح أوزير في التصدي لـ 3 ركلات جزاء متتالية في نفس الركلة، بعدما قرر الحكم إعادتها مرتين.

وقال المدرب الفرنسي للصحفيين: "لم أر في حياتي من قبل أن حارس مرمى يتصدى لـ 3 ركلات جزاء بهذه الطريقة، كانت لحظة صعبة للغاية".

وأنهى حديثه قائلا: "بيركي تصدى أيضا لركلة جزاء أمام لوريان، التصدي لركلات الجزاء هواية بالنسبة له، ومع ذلك من غير المعتاد أن يحدث شيء كهذا في مباراة في الدوري الأوروبي".

وتصدى أوزير للكرة في المرة الأولى أمام اللاعب الأوكراني أرتيم دوفبي، قبل أن يعاود الحارس التألق أمام نفس اللاعب.

وفي إعادة الضربة للمرة الأخيرة تصدى الحارس التركي مجددا أمام الأرجنتيني ماتياس سوليه، ليحافظ على شباكه نظيفة.

ونجح ليل في الفوز على حساب روما بهدف نظيف سجله هكون أرنار هارالدسون في الدقيقة السادسة من بداية المباراة

وفاز ليل للمباراة الثانية على التوالي، بعدما حقق الفوز في الجولة الأولى أمام بران النرويجي بنتيجة 2-1.

ويحتل ليل صدارة ترتيب مرحلة الدوري لبطولة الدوري الأوروبي بعد مرور جولتين بالتساوي مع براجا البرتغالي بـ6 نقاط من مباراتين.

أما روما فيحتل المركز الـ14 برصيد 3 نقاط، بعدما فاز في الجولة الأولى على حساب نيس الفرنسي 2-1.

وانضم الحارس بيركي أوزير إلى ليل قادما من ايوبسبور التركي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مقابل 4.5 مليون يورو + 5 مليون يورو إضافات في عقد يمتد حتى 2030 لتعويض رحيل الحارس لوكاس شوفالييه الذي انتقل لباريس سان جيرمان.

ويلتقي روما في الجولات المقبلة أمام رينجرز الأسكتلندي، وسيلتيك الأسكتلندي، وباناثانيكوس اليوناني خارج أرضه، فيما يستضيف فيكتوريا بلزن التشيكي، وميتيلاند الدنماركي، وشتوتجارت الألماني.

أما ليل الفرنسي فيواجه في الجولات المقبلة ريد ستار بلجراد الصربي، ويونج بويز السويسري، وسيلتا فيجو الإسباني، ويستقبل على أرضه فرق دينامو زغرب الكرواتي، وباوك اليوناني، وفرايبورج الألماني.

