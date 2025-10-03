مواعيد مباريات الجمعة 3 أكتوبر.. البنك الأهلي ضد المصري والدوري الإنجليزي

الجمعة، 03 أكتوبر 2025 - 10:36

كتب : FilGoal

المصري - بتروجت - عمر الساعي

تقام الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري اليوم الجمعة.

وتلعب 3 مباريات في بطولة الدوري من الجولة ذاتها.

وعلى الجانب الآخر تقام المباراة الأولى في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

أخبار متعلقة:
أحمد حسن أول أسطورة مصرية في عالم الألعاب الإلكترونية الدوري المصري - نتائج الجولة التاسعة التي شهدت القمة ومواعيد العاشرة ترتيب الدوري المصري – الزمالك في الصدارة بعد الجولة التاسعة والأهلي يواصل التقدم بعد بيانات من الأندية.. اتحاد الكرة يشدد على ثقته في الحكام المصريين

لمعرفة كافة مباريات اليوم من هنا

الدوري المصري

الاتحاد السكندري × المقاولون العرب.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة أون سبورت 2.

البنك الأهلي × المصري.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة أون سبورت 1.

سموحة × الإسماعيلي.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة عصرا على قناة أون سبورت 1.

الدوري الإنجليزي

بورنموث × فولام.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري المصري الدوري الإنجليزي المصري البنك الأهلي
نرشح لكم
مدرب ليل: التصدي لركلات الجزاء هي هواية لـ بيركي أوزير انطلاقة بوستيكوجلو الكارثية مستمرة.. نوتنجهام يخسر من ضيفه الدنماركي وعد فليك لجماهير برشلونة بشأن دوري أبطال أوروبا رودري: الكرة الذهبية لم تكن حلما لي وأنا طفل السلسلة الأطول في تاريخ النادي.. كريستال بالاس يفوز على دينامو كييف بدوري المؤتمر ذا أثليتك: عودة أليسون ربما تتأجل حتى نوفمبر المقبل حارس ليل يتصدى لركلة جزاء 3 مرات ويقود فريقه للفوز أمام روما في الدوري الأوروبي ذا أثليتك: أسعار تذاكر نهائي كأس العالم تصل لأكثر من 6000 دولار أمريكي
أخر الأخبار
مدرب ليل: التصدي لركلات الجزاء هي هواية لـ بيركي أوزير 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
مواعيد مباريات الجمعة 3 أكتوبر.. البنك الأهلي ضد المصري والدوري الإنجليزي 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد قرار حسام حسن؟ جلوبو: البرازيل تواجه السنغال وتونس وديا في نوفمبر 10 ساعة | أمريكا
أمين عمر حكم لمباراة كهرباء الإسماعيلية ضد الأهلي 11 ساعة | الدوري المصري
انطلاقة بوستيكوجلو الكارثية مستمرة.. نوتنجهام يخسر من ضيفه الدنماركي 11 ساعة | الكرة الأوروبية
معروف حكم مباراة الزمالك والمحلة.. وعبد العزيز السيد للفيديو 11 ساعة | الدوري المصري
وعد فليك لجماهير برشلونة بشأن دوري أبطال أوروبا 11 ساعة | الدوري الإسباني
رودري: الكرة الذهبية لم تكن حلما لي وأنا طفل 11 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 2 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك 3 خبر في الجول - استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك للقمة وضم نبيل عماد وربيع 4 خبر في الجول - الأهلي يكثف مفاوضاته مع برونو لاج.. و3 بدلاء
/articles/514560/مواعيد-مباريات-الجمعة-3-أكتوبر-البنك-الأهلي-ضد-المصري-والدوري-الإنجليزي