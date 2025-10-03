مواعيد مباريات الجمعة 3 أكتوبر.. البنك الأهلي ضد المصري والدوري الإنجليزي

تقام الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري اليوم الجمعة.

وتلعب 3 مباريات في بطولة الدوري من الجولة ذاتها.

وعلى الجانب الآخر تقام المباراة الأولى في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

لمعرفة كافة مباريات اليوم من هنا

الدوري المصري

الاتحاد السكندري × المقاولون العرب.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة أون سبورت 2.

البنك الأهلي × المصري.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة أون سبورت 1.

سموحة × الإسماعيلي.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة عصرا على قناة أون سبورت 1.

الدوري الإنجليزي

بورنموث × فولام.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس 1.