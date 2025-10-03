مواعيد مباريات الجمعة 3 أكتوبر.. البنك الأهلي ضد المصري والدوري الإنجليزي
الجمعة، 03 أكتوبر 2025 - 10:36
كتب : FilGoal
تقام الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري اليوم الجمعة.
وتلعب 3 مباريات في بطولة الدوري من الجولة ذاتها.
وعلى الجانب الآخر تقام المباراة الأولى في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.
لمعرفة كافة مباريات اليوم من هنا
الدوري المصري
الاتحاد السكندري × المقاولون العرب.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة أون سبورت 2.
البنك الأهلي × المصري.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة أون سبورت 1.
سموحة × الإسماعيلي.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة عصرا على قناة أون سبورت 1.
الدوري الإنجليزي
بورنموث × فولام.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس 1.
نرشح لكم
مدرب ليل: التصدي لركلات الجزاء هي هواية لـ بيركي أوزير انطلاقة بوستيكوجلو الكارثية مستمرة.. نوتنجهام يخسر من ضيفه الدنماركي وعد فليك لجماهير برشلونة بشأن دوري أبطال أوروبا رودري: الكرة الذهبية لم تكن حلما لي وأنا طفل السلسلة الأطول في تاريخ النادي.. كريستال بالاس يفوز على دينامو كييف بدوري المؤتمر ذا أثليتك: عودة أليسون ربما تتأجل حتى نوفمبر المقبل حارس ليل يتصدى لركلة جزاء 3 مرات ويقود فريقه للفوز أمام روما في الدوري الأوروبي ذا أثليتك: أسعار تذاكر نهائي كأس العالم تصل لأكثر من 6000 دولار أمريكي