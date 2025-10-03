أمين عمر حكم لمباراة كهرباء الإسماعيلية ضد الأهلي

الجمعة، 03 أكتوبر 2025 - 00:14

كتب : FilGoal

أمين عمر - حكم

يدير أمين عمر مباراة كهرباء الإسماعيلية ضد الأهلي في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

ويحل الأهلي ضيفا على الكهرباء في استاد المقاولون العرب يوم السبت في الثامنة مساءً.

ويعاون عمر كل من سمير جمال ومحمود دين، ويتواجد محمود منصور كحكم رابع.

أخبار متعلقة:
أمين عمر حكما لمواجهة الإسماعيلي والزمالك أمين عمر حكم مباراة الأهلي أمام غزل المحلة "تربص بـ يورتشيتش".. بيراميدز يشكو أمين عمر ويطالب باستبعاده من مبارياته أمين عمر حكما لمواجهة كينيا وجامبيا في تصفيات كأس العالم

وعلى تقنية الفيديو يتواجد محمود دسوقي ويعاونه يوسف البساطي.

الحكم الدولي البالغ 40 عاما أدار 7 مباريات في الدوري هذا الموسم أشهر خلالها 35 بطاقة صفراء و3 حمراء واحتسب ركلة جزاء وحيدة.

وسبق أن أدار مباراة الأهلي ضد غزل المحلة والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وستكون تلك أول يديرها أمين عمر لكهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري هذا الموسم.

وسبق أن أدار عمر 28 مباراة للأهلي من قبل فاز الأحمر في 19 وتعادل في 7 وخسر 2.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 15 نقطة من 8 مباريات برصيد 15 نقطة بفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر.

فيما يحتل كهرباء الإسماعيلية المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط من 8 مباريات.

الأهلي الدوري المصري أمين عمر كهرباء الإسماعيلية
نرشح لكم
معروف حكم مباراة الزمالك والمحلة.. وعبد العزيز السيد للفيديو مران الزمالك - تأهيل الدباغ ومنسي استعدادا لمواجهة غزل المحلة انتخابات الأهلي - 4 مرشحين جدد لعضوية مجلس الإدارة فوق السن خبر في الجول - لاعبو الزمالك يحصلون على جزء من مستحقاتهم بيراميدز يعلن انضمام ثلاثة محترفين إلى منتخباتهم في توقف أكتوبر متجاهلا حسام غالي.. الخطيب يوجه الشكر للرباعي السابق بمجلس إدارة الأهلي ستة أسماء جديدة في قائمة الخطيب لانتخابات الأهلي.. وغالي وسراج أبرز الغائبين "ياسين منصور ضمن 6 مرشحين جدد".. الخطيب يعلن قائمته الانتخابية
أخر الأخبار
بعد قرار حسام حسن؟ جلوبو: البرازيل تواجه السنغال وتونس وديا في نوفمبر ساعة | أمريكا
أمين عمر حكم لمباراة كهرباء الإسماعيلية ضد الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
انطلاقة بوستيكوجلو الكارثية مستمرة.. نوتنجهام يخسر من ضيفه الدنماركي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
معروف حكم مباراة الزمالك والمحلة.. وعبد العزيز السيد للفيديو 2 ساعة | الدوري المصري
وعد فليك لجماهير برشلونة بشأن دوري أبطال أوروبا 2 ساعة | الدوري الإسباني
رودري: الكرة الذهبية لم تكن حلما لي وأنا طفل 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
السلسلة الأطول في تاريخ النادي.. كريستال بالاس يفوز على دينامو كييف بدوري المؤتمر 3 ساعة | الكرة الأوروبية
مران الزمالك - تأهيل الدباغ ومنسي استعدادا لمواجهة غزل المحلة 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 2 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك 3 خبر في الجول - استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك للقمة وضم نبيل عماد وربيع 4 خبر في الجول - الأهلي يكثف مفاوضاته مع برونو لاج.. و3 بدلاء
/articles/514558/أمين-عمر-حكم-لمباراة-كهرباء-الإسماعيلية-ضد-الأهلي