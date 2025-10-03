أمين عمر حكم لمباراة كهرباء الإسماعيلية ضد الأهلي

الجمعة، 03 أكتوبر 2025 - 00:14

كتب : FilGoal

أمين عمر - حكم

يدير أمين عمر مباراة كهرباء الإسماعيلية ضد الأهلي في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

ويحل الأهلي ضيفا على الكهرباء في استاد المقاولون العرب يوم السبت في الثامنة مساءً.

ويعاون عمر كل من سمير جمال ومحمود دين، ويتواجد محمود منصور كحكم رابع.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد محمود دسوقي ويعاونه يوسف البساطي.

الحكم الدولي البالغ 40 عاما أدار 7 مباريات في الدوري هذا الموسم أشهر خلالها 35 بطاقة صفراء و3 حمراء واحتسب ركلة جزاء وحيدة.

وسبق أن أدار مباراة الأهلي ضد غزل المحلة والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وستكون تلك أول يديرها أمين عمر لكهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري هذا الموسم.

وسبق أن أدار عمر 28 مباراة للأهلي من قبل فاز الأحمر في 19 وتعادل في 7 وخسر 2.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 15 نقطة من 8 مباريات برصيد 15 نقطة بفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر.

فيما يحتل كهرباء الإسماعيلية المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط من 8 مباريات.

