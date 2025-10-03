انطلاقة بوستيكوجلو الكارثية مستمرة.. نوتنجهام يخسر من ضيفه الدنماركي

خسر نوتنجهام فورست أمام ضيفه ميتيلاند الدنماركي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثانية لمرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي.

تقدم ميتيلاند بهدف عثمان دياو في الدقيقة 18.

وفي الدقيقة 22 تعادل دان ندوي لنوتنجهام بعد تمريرة من مورجان جيبس وايت.

ولكن سريعا في الدقيقة 24، سجل مادس بيك سورينسن الهدف الثاني لميتيلاند.

وفي الدقيقة 88 سجل فالديامر بيسكوف الهدف الثالث.

بينما قلص مورجان جيبس وايت الفارق بركلة جزاء في الدقيقة 93.

وبذلك يرفع ميتيلاند رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن دينامو زغرب الكرواتي، وبالتساوي في النقاط مع أستون فيلا وبراجا وليون وليل وبورتو.

أما نوتنجهام فيحتل المركز الخامس والعشرين بنقطة واحدة، حيث تعادل مع ريال بيتيس 2-2 في الجولة الأولى.

وبذلك تستمر انطلاقة أنجي بوستيكوجلو المزرية مع نوتنجهام، حيث لم يفز بأي مباراة من أول 6 مباريات.

الفريق خسر 4 مباريات وتعادل مرتين، وتلقى الفريق 13 هدفا في جميع المسابقات.