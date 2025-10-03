معروف حكم مباراة الزمالك والمحلة.. وعبد العزيز السيد للفيديو
الجمعة، 03 أكتوبر 2025 - 00:01
كتب : FilGoal
أعلنت لجنة الحكام في اتحاد الكرة طاقم حكام مباراة الزمالك أمام غزل المحلة في الدوري.
ويلتقي الزمالك أمام غزل المحلة في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري، على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.
وتقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء يوم السبت 4 أكتوبر.
ويدير المباراة الحكم محمد معروف، ويساعده عدي عيد، وأحمد زيدان، وهيثم عثمان حكما رابعا.
ويتواجد على تقنية الفيديو الحكم عبد العزيز السيد، ويعاونه أحمد حامد فهيم.
ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 17 نقطة من 9 مباريات.
فيما يحل غزل المحلة في المركز الـ14 برصيد 10 نقاط من 9 مباريات.
