وعد فليك لجماهير برشلونة بشأن دوري أبطال أوروبا

الخميس، 02 أكتوبر 2025 - 23:52

وعد هانزي فليك المدير الفني لفريق برشلونة بالقتال من أجل لقب دوري أبطال أوروبا.

وقال فليك: "الفوز بدوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونيخ كان أجمل يوم في حياتي".

وأكمل "في برشلونة الكل يريد ذلك، وسنقاتل حتى نحققه. لن يكون سهلا ولكن أعدكم بالقتال".

وواصل "كنت سعيدا حين جاب موكب الاحتفالات المدينة كلها. إذا حدث هذا مجددا سأكون سعيدا للغاية".

وخسر برشلونة أمام باريس سان جيرمان 2-1 في مرحلة الدوري، بعد فوزه على نيوكاسل يونايتد في الجولة الأولى بنفس النتيجة.

سجل فيران توريس هدف برشلونة، بينما سجل سيني مايولو وجونكالو راموس هدفي باريس.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث متساويا مع 5 فرق أخرى نجحت في الوصول إلى العلامة الكاملة في الفوز بمباراتين، بالتساوي مع بايرن ميونيخ، وريال مدريد، وإنتر، وأرسنال، وكارباج أجدام.

فيما توقف رصيد برشلونة عند 3 نقاط في المركز الـ16.

ويبحث برشلونة عن دوري الأبطال السادس في تاريخه، بعد 1992 و2006 و2009 و2011 و2015.

