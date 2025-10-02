السلسلة الأطول في تاريخ النادي.. كريستال بالاس يفوز على دينامو كييف بدوري المؤتمر

الخميس، 02 أكتوبر 2025 - 23:38

كتب : FilGoal

كريستال بالاس

واصل كريستال بالاس مسيرته الاستثنائية في سلسلة تجنب الخسارة في المباريات، بعد الفوز على حساب دينامو كييف الأوكراني بهدفين نظيفين ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

أحرز هدفي كريستال بالاس دانيل مينوز في الدقيقة 31، وإيدي نكيتياه في الدقيقة 58.

ونجح كريستال بالاس في تجنب الخسارة للمباراة الـ19 على التوالي.

وتعد تلك السلسلة لكريستال بالاس مع أوليفر جلازنر المدير الفني للفريق، هي الأطول في تاريخ النادي دون تلقى أي خسارة.

ويعود آخر خسارة لكريستال بالاس إلى يوم 16 إبريل في الجولة الـ 32 من الموسم السابق في الدوري الإنجليزي أمام نيوكاسل بخماسية نظيفة.

ونجح كريستال بالاس خلال تلك الفترة في الفوز على حساب مانشستر سيتي في نهائي بطولة كأس إنجلترا.

كما حقق الفوز على حساب ليفربول في درع المجتمع بركلات الترجيح 3-2 بعد التعادل في المباراة بنتيجة 2-2.

وكرر الفوز أمام الريدز في الجولة السابقة من الدوري الإنجليزي بهدفين مقابل هدف وحيد.

وكانت الجولة الأخيرة من دوري الموسم الماضي انتهت بالتعادل بين كريستال بالاس وليفربول بهدف لكل فريق.

ويلتقي كريستال بالاس في الجولات المقبلة بدوري المؤتمر أمام أيك لارنكا القبرصي، وألكمار الهولندي، وستراسبورج الفرنسي، وشيلبورن الأيرلندي، وكووبيون بالوسيورا الفنلندي.

كريستال بالاس دوري المؤتمر
