مران الزمالك - تأهيل الدباغ ومنسي استعدادا لمواجهة غزل المحلة

الخميس، 02 أكتوبر 2025 - 23:19

الزمالك - عدي الدباغ

ألقى البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الخميس، على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص المدير الفني على شرح العديد من الأمور الفنية والخططية خلال المحاضرة، قبل مواجهة غزل المحلة، وطالب فيريرا اللاعبين بضرورة التركيز في الفترة الحالية من أجل استعادة الانتصارات بداية من المباراة المقبلة.

وفي ختام المحاضرة منح فيريرا اللاعبين تعليمات خاصة لتنفيذها في التدريبات استعدادًا للقاء غزل المحلة المقبل.

وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة الأهلي الأخيرة تدريبات استشفائية وتأهيلية، في إطار البرنامج الموضوع من قبل الجهاز الفني لتجهيزهم للمباراة المقبلة، وأدى اللاعبون التدريبات التأهيلية تحت قيادة الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال بالفريق.

وخصص الجهاز الفني فقرة بدنية للاعبين البدلاء والمستبعدين من لقاء الأهلي الأخير.

وفي ختام المران خاض اللاعبون تقسيمة مصغرة لتنفيذ ما تم التدريب عليه خلال الفقرة الخططية، استعدادًا للمباراة المقبلة.

وأدى ناصر منسي والفلسطيني عدي الدباغ تدريبات تاهيلية على هامش المران بعد تعرضهما للإصابة في لقاء الأهلي.

ويلتقي الزمالك مع غزل المحلة في تمام الساعة الخامسة مساء يوم السبت المقبل، على ستاد هيئة قناة السويس في إطار مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

