رومانو: كانافارو مدير فني لـ أوزبكستان حتى كأس العالم 2026

الخميس، 02 أكتوبر 2025 - 22:55

كتب : FilGoal

فابيو كانافارو

كشف فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي في سكاي سبورتس، عن توصل منتخب أوزبكستان لاتفاق مع فابيو كانافارو لتدريب الفريق.

وقال رومانو: "توصل كانافارو لاتفاق شفهي ليصبح المدير الفني الجديد لمنتخب أوزبكستان حتى كأس العالم 2026".

وأشار الصحفي المتخصص في الانتقالات "العقود الرسمية سيتم مراجعتها وتوقيعها خلال الـ24 إلى 48 ساعة القادمة".

وأتم "سيتم الإعلان رسميا عن تدريب كانافارو لمنتخب أوزبكستان يوم الإثنين المقبل".

ويستعد منتخب أوزبكستان للمشاركة في كأس العالم 2026 المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتأهل منتخب أوزبكستان لأول مرة في تاريخه إلى كأس العالم.

واحتل منتخب أوزبكستان المركز الثاني في المجموعة الأولى بتصفيات آسيا لكأس العالم، خلف إيران.

ولم يتول كانافاو تدريب أي فريق منذ إقالته من تدريب دينامو زغرب الكرواتي بعد 100 يوم من تعيينه.

وقاد كانافارو الفريق الكرواتي خلال 14 مباراة، فاز خلالها في 7 مباريات.

كما تولى كانافارو قيادة أودينيزي موسم 2023 - 2024 خلال آخر 6 مباريات وأنقذهم من الهبوط لدوري الدرجة الثانية الإيطالي بفارق نقطتين عن مراكز الهبونط، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في 3 وخسارة مباراة وحيدة.

وكانت التجربة الأولى لكانافاو مع فريق بينيفينتو في دوري الدرجة الثانية الإيطالي.

وانتهى عقد مدرب أوزبكستان تيمور كابادزه في يونيو 2025، والذي تولى المسؤولية خلفا للسلوفيني سريتشكو كاتانيتش الذي رحل عن المنتخب لمشاكل صحية.

