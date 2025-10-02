كرة يد - بعد مباراة ماراثونية.. برشلونة بطل كأس العالم للأندية

الخميس، 02 أكتوبر 2025 - 22:50

كتب : FilGoal

برشلونة

حقق برشلونة لقب كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" بالفوز على فيزبريم المجري في المباراة النهائيى,

وانتهى الشوط الأول بتقدم برشلونة 13-12.

بينما انتهى الشوط الثاني بالتعادل 21-21.

وبعد 3 أوقات إضافية (5 دقائق)، فاز برشلونة أخيرا بنتيجة 31-30.

ويلعب سيف الدرع مع برشلونة.

بينما يملك فيزبريم في صفوفه 4 لاعبين مصريين، وهم يحيى الدرع وأحمد هشام "دودو" وعلي زين وأحمد عادل "دولا".

وتأهل برشلونة لنصف النهائي بالفوز على الأهلي، بينما فاز فيزبريم على ماجديبورج الألماني.

واحتل الأهلي المركز الرابع في بطولة سوبر جلوب كأس العالم للأندية 2025 في كرة اليد، بالخسارة من ماجديبورج الألماني في مباراة تحديد المركز الثالث بنتيجة 32-23.

واحتل الأهلي المركز الرابع للمرة الثانية بعد نسخة 2022.

وكان الأهلي قد احتل المركز الثالث في النسخة الماضية على حساب برشلونة الإسباني.

ويعد أفضل مركز حققه الأهلي في نسخة 2007 وهو المركز الثاني.

وحقق الزمالك المركز الخامس بالفوز على الشارقة الإماراتي.

ويستعد الأهلي والزمالك للمشاركة في البطولة الإفريقية التي ينظمها المغرب شهر أكتوبر الحالي.

برشلونة فيزبريم سوبر جلوب
نرشح لكم
كرة يد - برشلونة (31)-(30) فيزبريم.. نهائي كأس العالم للأندية كرة يد - الأهلي يكتفي بالمركز الرابع في سوبر جلوب أمام ماجديبورج كرة يد - منتخب مصر يصطدم بأصحاب الأرض في بطولة العالم للناشئين انتهت كرة يد - الأهلي (23)-(32) ماجديبورج.. لتحديد البرونزية كرة يد - الزمالك يحصد المركز الخامس في كأس العالم للأندية بعد التعادل مع الشارقة يد - الزمالك يوافق على طلب برشلونة لضم محمد شوقي مواعيد مباريات الخميس 2 أكتوبر 2025.. الدوري الأوروبي وختام كأس العالم لأندية اليد كرة يد - في نسختها الأولى.. إقامة قرعة بطولة العالم للناشئين تحت 17 عاما بالعاصمة الإدارية
أخر الأخبار
بعد قرار حسام حسن؟ جلوبو: البرازيل تواجه السنغال وتونس وديا في نوفمبر ساعة | أمريكا
أمين عمر حكم لمباراة كهرباء الإسماعيلية ضد الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
انطلاقة بوستيكوجلو الكارثية مستمرة.. نوتنجهام يخسر من ضيفه الدنماركي 3 ساعة | الكرة الأوروبية
معروف حكم مباراة الزمالك والمحلة.. وعبد العزيز السيد للفيديو 3 ساعة | الدوري المصري
وعد فليك لجماهير برشلونة بشأن دوري أبطال أوروبا 3 ساعة | الدوري الإسباني
رودري: الكرة الذهبية لم تكن حلما لي وأنا طفل 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
السلسلة الأطول في تاريخ النادي.. كريستال بالاس يفوز على دينامو كييف بدوري المؤتمر 3 ساعة | الكرة الأوروبية
مران الزمالك - تأهيل الدباغ ومنسي استعدادا لمواجهة غزل المحلة 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 2 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك 3 خبر في الجول - استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك للقمة وضم نبيل عماد وربيع 4 خبر في الجول - الأهلي يكثف مفاوضاته مع برونو لاج.. و3 بدلاء
/articles/514550/كرة-يد-بعد-مباراة-ماراثونية-برشلونة-بطل-كأس-العالم-للأندية