كرة يد - بعد مباراة ماراثونية.. برشلونة بطل كأس العالم للأندية

حقق برشلونة لقب كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" بالفوز على فيزبريم المجري في المباراة النهائيى,

وانتهى الشوط الأول بتقدم برشلونة 13-12.

بينما انتهى الشوط الثاني بالتعادل 21-21.

وبعد 3 أوقات إضافية (5 دقائق)، فاز برشلونة أخيرا بنتيجة 31-30.

ويلعب سيف الدرع مع برشلونة.

بينما يملك فيزبريم في صفوفه 4 لاعبين مصريين، وهم يحيى الدرع وأحمد هشام "دودو" وعلي زين وأحمد عادل "دولا".

وتأهل برشلونة لنصف النهائي بالفوز على الأهلي، بينما فاز فيزبريم على ماجديبورج الألماني.

واحتل الأهلي المركز الرابع في بطولة سوبر جلوب كأس العالم للأندية 2025 في كرة اليد، بالخسارة من ماجديبورج الألماني في مباراة تحديد المركز الثالث بنتيجة 32-23.

واحتل الأهلي المركز الرابع للمرة الثانية بعد نسخة 2022.

وكان الأهلي قد احتل المركز الثالث في النسخة الماضية على حساب برشلونة الإسباني.

ويعد أفضل مركز حققه الأهلي في نسخة 2007 وهو المركز الثاني.

وحقق الزمالك المركز الخامس بالفوز على الشارقة الإماراتي.

ويستعد الأهلي والزمالك للمشاركة في البطولة الإفريقية التي ينظمها المغرب شهر أكتوبر الحالي.