اسكواش - عودة مثيرة تقود نور الشربيني لنصف نهائي قطر كلاسيك

تأهلت نور الشربيني إلى نصف نهائي بطولة قطر كلاسيك للاسكواش 2025.

وتقام البطولة في الدوحة عاصمة قطر حتى يوم 4 أكتوبر الجاري.

وأقيمت مباريات ربع النهائي على يومين أمس الأربعاء واليوم الخميس.

وتأهل سلفا للمربع الذهبي كل من هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة، وأمينة عرفي لاعبة الجزيرة في السيدات.

بينما تأهل مصطفى عسل لاعب بالم هيلز وفارس دسوقي في منافسات الرجال

وانتصرت نور الشربيني على الفرنسية ميليسا ألفيس بنتيجة 3-2، حيث قلبت تأخرها من 2-0 لـ 3-2.

وجاءت نتيجة الأشواط: 11-13 و9-11 و11-6 و11-4 و11-7.

Nour ElSherbini completing the comeback to claim her spot in tomorrow's semi-finals! Result: QTerminals Qatar Classic 2025 QFs [1] Nour ElSherbini beats Melissa Alves 3-2: 11-13, 9-11, 11-6, 11-4, 11-7 (54m)

وفازت البلجيكية تيني جيليس على فريدة محمد بنتيجة 3-1.

وفي منافسات الرجال فاز النيوزيلندي بول كول على محمد أبو الغار بنتيجة 3-2 في مباراة استمرت 96 دقيقة.

وفي المباراة الأخيرة تأهل جوناه براينت لنصف النهائي بالفوز على القطري عبد الله التميمي بعدما تعرض الأخير للإصابة في الشوط الأخير والفاصل.

A sad end to a fantastic match - wishing you a speedy recovery

وستقام مباريات نصف النهائي كالآتي: (الجمعة 3 أكتوبر)

مصطفى عسل × فارس الدسوقي

جوناه براينت × بول كول

هانيا الحمامي × أمينة عرفي

نور الشربيني × تيني جيليس