اسكواش - عودة مثيرة تقود نور الشربيني لنصف نهائي قطر كلاسيك

الخميس، 02 أكتوبر 2025 - 22:14

كتب : FilGoal

نور الشربيني - اسكواش

تأهلت نور الشربيني إلى نصف نهائي بطولة قطر كلاسيك للاسكواش 2025.

وتقام البطولة في الدوحة عاصمة قطر حتى يوم 4 أكتوبر الجاري.

وأقيمت مباريات ربع النهائي على يومين أمس الأربعاء واليوم الخميس.

أخبار متعلقة:
اسكواش - تفوق مصري في أول أيام ربع نهائي بطولة قطر كلاسيك اسكواش – مصطفى عسل يفوز بلقب بطولة CIB مصر المفتوحة اسكواش – هانيا الحمامي تتوج بلقب بطولة CIB مصر المفتوحة سيدات اسكواش - عسل إلى نهائي بطولة CIB مصر المفتوحة.. ولقب السيدات من نصيب مصر

وتأهل سلفا للمربع الذهبي كل من هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة، وأمينة عرفي لاعبة الجزيرة في السيدات.

بينما تأهل مصطفى عسل لاعب بالم هيلز وفارس دسوقي في منافسات الرجال

وانتصرت نور الشربيني على الفرنسية ميليسا ألفيس بنتيجة 3-2، حيث قلبت تأخرها من 2-0 لـ 3-2.

وجاءت نتيجة الأشواط: 11-13 و9-11 و11-6 و11-4 و11-7.

وفازت البلجيكية تيني جيليس على فريدة محمد بنتيجة 3-1.

وفي منافسات الرجال فاز النيوزيلندي بول كول على محمد أبو الغار بنتيجة 3-2 في مباراة استمرت 96 دقيقة.

وفي المباراة الأخيرة تأهل جوناه براينت لنصف النهائي بالفوز على القطري عبد الله التميمي بعدما تعرض الأخير للإصابة في الشوط الأخير والفاصل.

وستقام مباريات نصف النهائي كالآتي: (الجمعة 3 أكتوبر)

مصطفى عسل × فارس الدسوقي

جوناه براينت × بول كول

هانيا الحمامي × أمينة عرفي

نور الشربيني × تيني جيليس

قطر اسكواش اسكواش نور الشربيني
نرشح لكم
اسكواش - هانيا تحقق لقب قطر كلاسيك.. وعسل يخسر النهائي للمرة الثانية اسكواش – عسل إلى نهائي قطر كلاسيك.. ونور وهانيا يتنافسان على لقب السيدات كرة يد - بعد مباراة ماراثونية.. برشلونة بطل كأس العالم للأندية كرة يد - الأهلي يكتفي بالمركز الرابع في سوبر جلوب أمام ماجديبورج انتهت كرة يد - الأهلي (23)-(32) ماجديبورج.. لتحديد البرونزية كرة يد - الزمالك يحصد المركز الخامس في كأس العالم للأندية بعد التعادل مع الشارقة يد - الزمالك يوافق على طلب برشلونة لضم محمد شوقي لأول مرة.. مصر تنظم معسكر الاتحاد الدولي لكرة السلة للشباب بالتعاون مع NBA
أخر الأخبار
دوري أبطال إفريقيا – موعد مباراة الأهلي المقبلة والقناة الناقلة 8 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر النحاس: استفدنا بنقطتين أمام الكهرباء.. وهذا سبب استبدال ياسر وعدم مشاركة عمر 10 دقيقة | الدوري المصري
العقدة مستمرة.. سيراميكا يهزم حرس الحدود ويطارد ثلاثي الصدارة 13 دقيقة | الدوري المصري
قائمة منتخب مصر – عودة ياسر إبراهيم وغياب مرموش عن توقف التأهل لكأس العالم 16 دقيقة | منتخب مصر
الهزيمة الأولى.. إنتر يواصل انتصاراته بالفوز على كريمونيزي 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
الأهلي يزاحم المصري والزمالك في الصدارة بإثارة الـ 6 أهداف ضد كهرباء الإسماعيلية 35 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (0)-(0) فياريال.. محاولات مستمرة 40 دقيقة | الدوري الإسباني
الرابع.. بنشرقي يكسر صيامه التهديفي مع الأهلي 49 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 2 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 3 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل 4 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك
/articles/514547/اسكواش-عودة-مثيرة-تقود-نور-الشربيني-لنصف-نهائي-قطر-كلاسيك