أبولا: كونسيساو مدربا لاتحاد جدة خلال ساعات

الخميس، 02 أكتوبر 2025 - 20:13

كتب : FilGoal

سيرخيو كونسيساو - ميلان

كشفت صحيفة أبولا البرتغالية عن توصل نادي اتحاد جدة السعودي لاتفاق مع البرتغالي سيرجيو كونسيساو لتدريب الفريق.

ويبحث اتحاد جدة عن مدرب لخلافة المدرب الفرنسي لوران بلان الذي أقيل قبل أيام بعد الخسارة في مواجهة النصر في الدوري السعودي.

وأشارت الصحيفة إلى أن إعلان كونسيساو مديرًا فنيا للاتحاد السعودي سيكون خلال ساعات.

وأضافت أن المواجهة الأولى للاتحاد تحت قيادة المدرب البرتغالي الجديد ستكون يوم 17 أكتوبر الجاري أمام الفيحاء في الدوري السعودي.

وتحدثت أبولا البرتغالية عن مواجهة المواطنين كونسيساو أمام جورجي جيسوس.

ويضم الاتحاد دانيلو لاعب بورتو السابق الذي لعب تحت قيادة كونيسياو، وروجر فيرنانديز لاعب براجا السابق.

كما يضم الاتحاد نجوما مثل فابينيو، ونجولو كانتي، وموسى ديابي، وستيفن بيرجوين، وكريم بنزيمة.

وقاد كونسيساو الموسم الماضي فريق ميلان الإيطالي لفترة قصيرة نجح خلالها في التتويج بكأس السوبر الإيطالي، ولكن بعدها قاد الفريق للمركز الثامن في الدوري، والخسارة أمام بولونيا في نهائي الكأس، ليرحل عن الفريق.

وقاد كونسيساو فريق بورتو لمدة 7 سنوات، فيما ستكون تجربته الأولى خارج أوروبا مع نادي اتحاد جدة.

اتحاد جدة الدوري السعودي سيرجيو كونسيساو
