كرة يد - برشلونة (31)-(30) فيزبريم.. نهائي كأس العالم للأندية

يلتقي برشلونة مع فيزبريم المجري في نهائي كأس العالم للأندية لكرة اليد.

ويملك فيزبريم في صفوفه 4 لاعبين مصريين، وهم يحيى الدرع وأحمد هشام "دودو" وعلي زين وأحمد عادل "دولا".

بينما يلعب سيف الدرع مع برشلونة.

وتأهل برشلونة لنصف النهائي بالفوز على الأهلي، بينما فاز فيزبريم على ماجديبورج الألماني.

واحتل الأهلي المركز الرابع في بطولة سوبر جلوب كأس العالم للأندية 2025 في كرة اليد، بالخسارة من ماجديبورج الألماني في مباراة تحديد المركز الثالث بنتيجة 32-23.

واحتل الأهلي المركز الرابع للمرة الثانية بعد نسخة 2022.

وكان الأهلي قد احتل المركز الثالث في النسخة الماضية على حساب برشلونة الإسباني.

ويعد أفضل مركز حققه الأهلي في نسخة 2007 وهو المركز الثاني.

ويستعد الأهلي والزمالك للمشاركة في البطولة الإفريقية التي ينظمها المغرب شهر أكتوبر الحالي.

27-26

26-26

23-23

إلى الوقت الإضافي

21-21

21-20 لفيزبريم

18-17

15-14 لبرشلونة

11-10 لبرشلونة

5-5

بداية المباراة

