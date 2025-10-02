دوري المحترفين - أبو قير يحافظ على الصدارة وفوز الداخلية.. والمنصورة يرتقي 4 مراكز

الخميس، 02 أكتوبر 2025 - 19:54

كتب : رضا السنباطي

فريق المنصورة

أقيمت اليوم الخميس، 8 مباريات ضمن الجولة السابعة لدوري المحترفين.

وحافظ أبو قير للأسمدة على صدارة دوري المحترفين بعد التعادل أمام مضيفه مسار بهدف لكل فريق.

أبو قير في الصدارة برصيد 15 نقطة مبتعدا عن أقرب منافسيه القناة والداخلية وبروكسي بفارق نقطتين.

أما مسار فيتواجد في المركز الثامن برصيد 9 نقاط.

وفاز السكة الحديد مودرن على حساب ضيفه الإنتاج الحربي بهدف نظيف ليبتعد عن المركز الأخير ويرتقي للمركز الـ 14 برصيد 6 نقاط.

أما الإنتاج الحربي فتوقف رصيده عند 10 نقاط في المركز السابع.

وحقق المنصورة فوزًا خارج ملعبه على حساب مالية كفر الزيات بهدفين نظيفين.

ورفع المنصورة رصيده إلى 11 نقطة ليصعد للمركز السادس مرتقيا 4 مراكز، فيما توقف رصيد مالية كفر الزيات عند 6 نقاط في المركز الـ13.

كما حقق الداخلية الفوز على حساب بترول أسيوط بهدفين نظيفين، ليرتقي للمركز الرابع في جدول الترتيب بالتساوي مع بروكسي الذي تعادل في الجولة ذاتها.

أما بترول أسيوط فبقي في المركز الثامن برصيد 9 نقاط.

وانتهت 4 مباريات بنتيجة التعادل.

تعادل القناة أمام طنطا، وديروط أمام لافيينا، وبروكسي أمام الترسانة بالنتيجة ذاتها 1-1.

فيما تعادل أسوان أمام راية سلبيا دون أهداف ضمن الجولة ذاتها.

وتختتم مباريات الجولة السابعة بمباراة ودي أمام بلدية المحلة يوم الجمعة الساعة الثالثة والنصف عصرًا في ملعب وي بالمعادي.

