اليوم السعودية: النصر يقترب من ضم حارس برازيلي بدلا من بينتو

الخميس، 02 أكتوبر 2025 - 19:43

كتب : FilGoal

جابرييل برازاو ناسيمنتو - سانتوس البرازيلي

كشفت صحيفة اليوم السعودية عن اقتراب النصر من ضم حارس مرمى برازيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضحت الصحيفة السعودية، أن النصر يسعى للتعاقد مع جابريل برازاو حارس مرمى سانتوس البرازيلي، بناءً على توصية من جورجي جيسوس المدير الفني للفريق.

ويهدف النصر إلى دعم مركز حراسة المرمى بعد الانتقادات التي نالت الحارس البرازيلي بينتو.

أخبار متعلقة:
تقرير: مواجهة محتملة بين مانشستر يونايتد والنصر ضربة جديدة لـ جوميز قبل مواجهة النصر حطم رقم حمد الله.. رونالدو هدافا تاريخيا للنصر في الدوري السعودي

وجاءت أبرز الانتقادات للحارس البرازيلي بعد خسارة النصر لكأس السوبر السعودي.

ويتصدر النصر الدوري السعودي برصيد 12 نقطة بعد الفوز في أول 4 مباريات بالموسم.

الحارس البرازيلي صاحب الـ24عاما، بدأ مسيرته مع كروزيرو البرازيلي، ثم انتقل إلى بارما الإيطالي عام 2019.

وانتقل بعدها لنادي إنتر، ليتم إعارته لأكثر من مرة مع أندية ألباسيتي وريال أوفييدو في إسبانيا.

كما لعب في صفوف كروزيرو البرازيلي، وسبال وتيرنانا الإيطالي، قبل الانضمام مؤخرًا إلى سانتوس البرازيلي عام 2024.

وفاز النصر على حساب الزوراء العراقي بهدفين نظيفين في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال آسيا 2.

جابرييل برازاو النصر سانتوس البرازيلي
نرشح لكم
سبورت: برشلونة يراقب مدافع دورتموند خبر في الجول - أهلي بنغازي الليبي يطلب التعاقد مع حامد حمدان هدف الزمالك السابق ينتقل إلى بني ياس ميلان يخطط لتكرار تجربة مودريتش مع ليفاندوفسكي جوليان ألفاريز يرد على أنباء اقترابه من برشلونة جاكسون: الاستمرار مع بايرن؟ أشعر وكأنني في بيتي ديكو يعترف برغبة مانشستر سيتي في ضم كوندي سبورت: ميلان يرغب في ضم ليفاندوفسكي إذا رحل عن برشلونة
أخر الأخبار
الهزيمة الأولى.. إنتر يواصل انتصاراته بالفوز على كريمونيزي 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
الأهلي يزاحم المصري والزمالك في الصدارة بإثارة الـ 6 أهداف ضد كهرباء الإسماعيلية 13 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (0)-(0) فياريال.. بداية المباراة 17 دقيقة | الدوري الإسباني
الرابع.. بنشرقي يكسر صيامه التهديفي مع الأهلي 27 دقيقة | الدوري المصري
بنفس سلاحهم.. تشيلسي يهزم ليفربول في الوقت القاتل والأحمر يواصل السقوط 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل ريال مدريد - لم تولد لتلعب كظهير أيمن ولكن 42 دقيقة | الدوري الإسباني
أرتيتا: إصابة أوديجارد لا تبدو بسيطة.. وما يفعله ساكا استثنائي ساعة | الكرة الأوروبية
زيزو ومرعي مجددا.. الأهلي يضاعف تقدمه أمام كهرباء الإسماعيلية بهدف مكرر ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 2 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 3 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل 4 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك
/articles/514542/اليوم-السعودية-النصر-يقترب-من-ضم-حارس-برازيلي-بدلا-من-بينتو