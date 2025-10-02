اليوم السعودية: النصر يقترب من ضم حارس برازيلي بدلا من بينتو

كشفت صحيفة اليوم السعودية عن اقتراب النصر من ضم حارس مرمى برازيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضحت الصحيفة السعودية، أن النصر يسعى للتعاقد مع جابريل برازاو حارس مرمى سانتوس البرازيلي، بناءً على توصية من جورجي جيسوس المدير الفني للفريق.

ويهدف النصر إلى دعم مركز حراسة المرمى بعد الانتقادات التي نالت الحارس البرازيلي بينتو.

وجاءت أبرز الانتقادات للحارس البرازيلي بعد خسارة النصر لكأس السوبر السعودي.

ويتصدر النصر الدوري السعودي برصيد 12 نقطة بعد الفوز في أول 4 مباريات بالموسم.

الحارس البرازيلي صاحب الـ24عاما، بدأ مسيرته مع كروزيرو البرازيلي، ثم انتقل إلى بارما الإيطالي عام 2019.

وانتقل بعدها لنادي إنتر، ليتم إعارته لأكثر من مرة مع أندية ألباسيتي وريال أوفييدو في إسبانيا.

كما لعب في صفوف كروزيرو البرازيلي، وسبال وتيرنانا الإيطالي، قبل الانضمام مؤخرًا إلى سانتوس البرازيلي عام 2024.

وفاز النصر على حساب الزوراء العراقي بهدفين نظيفين في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال آسيا 2.