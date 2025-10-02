كرة يد - الأهلي يكتفي بالمركز الرابع في سوبر جلوب أمام ماجديبورج

اكتفى النادي الأهلي بالمركز الرابع في بطولة سوبر جلوب كأس العالم للأندية 2025 في كرة اليد بالخسارة من ماجديبورج الألماني في مباراة تحديد المركز الثالث بنتيجة 32-23.

وتقام البطولة في صالة العاصمة الإدارية في مصر للعام الثاني على التوالي.

وانتهى الشوط الأول بتفوق بطل أوروبا وألمانيا بنتيجة 11-19.

فيما حسم ماجديبورج اللقاء لصالحه بنتيجة 32-23 وحقق المركز الثالث.

وسجل محمد هشام وسيف هاني 4 أهداف لكل لاعب كأكثر من سجل للأهلي في اللقاء.

واحتل الأهلي المركز الرابع للمرة الثانية بعد نسخة 2022.

وكان الأهلي قد احتل المركز الثالث في النسخة الماضية على حساب برشلونة الإسباني.

ويعد أفضل مركز حققه الأهلي في نسخة 2007 وهو المركز الثاني.

ويستعد الأهلي مع الزمالك للمشاركة في البطولة الإفريقية التي ينظمها المغرب شهر أكتوبر الحالي.