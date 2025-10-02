ديشامب يشيد بتألق ثيو مع الهلال.. وسبب استدعاء ماتيتا لأول مرة مع منتخب فرنسا

أوضح ديديه ديشامب المدير الفني لـ منتخب فرنسا سبب استدعاء جان فيليب ماتيتا لأول مرة لقائمة الديوك الفرنسية وأشاد بأداء ثيو هيرنانديز مع الهلال السعودي.

ويلتقي منتخب فرنسا خلال فترة التوقف الدولي مع أذربيجان وأيسلندا بالجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم.

وقال ديشامب في المؤتمر الصحفي: "ماتيتا؟ ليس صغيرا لكنه قادر على تسجيل الأهداف وانضمامه مرتبط بغياب ماركوس تورام، قدّم أداءً جيدا في الأولمبياد، وكان ضمن القائمة الأولية التي تضم 50 لاعبا".

وأضاف عن عودة كريستوفر نكونكو قائلا: "أثق في قدراته ولديه وقت لعب محدود بسبب انتقاله لنادي آخر، لكنني أثق به وهو ما ينطبق على كامافينجا، أحيانا يأتي اللاعبون وهم غير راضين عن أداءهم مع الأندية، وفي المنتخب يحصلون على الحماس الذي يفيدهم مع ناديهم".

وأشاد بتألق ثيو هيرنانديز لاعب الهلال السعودي: "أتابع مبارياته وحالته البدنية أفضل بكثير مما كان عليه في سبتمبر، وخاض أكثر من مباراة وستكون حالته البدنية أفضل".

وأتم عن بول بوجبا قائلا: "يستهدف العودة للمنتخب ولديه خطوات ليخطوها، الأولى أن يلعب لموناكو ويضع قدمه في الملعب، وعندما تسير الأمور على ما يرام سنرى، كل ما أتمناه أن يجتاز الخطوة الأولى".

وتواجد هوجو إيكيتيكي مهاجم ليفربول في القائمة رغم تعرضه للإصابة في مباراة فريقه ضد جالاتا سراي يوم الثلاثاء.

كما شهدت القائمة تواجد جان فيليب ماتيتا مهاجم كريستال بالاس لأول مرة.

وتشهد القائمة تواجد الشقيقين ثيو ولوكاس هيرنانديز.

فيما يغيب ماركوس تورام مهاجم يوفنتوس بسبب الإصابة.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: لوكاش شوفالييه (باريس سان جيرمان) - مايك ماينان (ميلان) - بريس سامبا (ستاد رين).

الدفاع: لوكاس دين (أستون فيلا) - مالو جوستو (تشيلسي) - لوكاس هيرنانديز (باريس سان جيرمان) - ثيو هيرنانديز (الهلال) - إبراهيما كوناتيه (ليفربول) - جول كوندي (برشلونة) - ويليام ساليبا (أرسنال) - دايو أوباميكانو (بايرن ميونيخ).

الوسط: إدواردو كامافينجا (ريال مدريد) - مانو كوني (روما) - أدريان رابيو (أولمبيك مارسيليا) - أوريلين تشواميني (ريال مدريد) - خيفرين تورام (يوفنتوس) - ميكيل أوليسي (بايرن ميونيخ).

الهجوم: أكيليوش (موناكو) - برادلي باركولا (باريس سان جيرمان) - هوجو إيكيتيكي (ليفربول) - كريستوفر نكونكو (تشيلسي) - كيليان مبابي (ريال مدريد) - كينجسلي كومان (النصر) - جان فيليب ماتيتا (كريستال بالاس).

