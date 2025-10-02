انتخابات الأهلي - 4 مرشحين جدد لعضوية مجلس الإدارة فوق السن

الخميس، 02 أكتوبر 2025 - 18:11

كتب : FilGoal

الأهلي - بيان رسمي

أعلن النادي الأهلي تقدم 4 مرشحين لعضوية مجلس الإدارة فوق السن.

ومن المنتظر أن تعقد انتخابات مجلس إدارة النادي يومي 30 و31 أكتوبر الجاري.

وتقدمت كل من منار سعيد وحسن طنطاوي وأحمد شريف وأحمد مجدي الحيوان.

وسبق أن أعلن محمود الخطيب قائمته

وجاء بيان الأهلي كالآتي: "يتوجه محمود الخطيب بالشكر والتحية لكل من محمد شوقي ومهند مجدي ومحمد سراج ومي عاطف، على جهودهم الكبيرة التي بذلوها في خدمة النادي طوال السنوات الماضية".

"وشدد الخطيب على أن ما قدموه بكل إخلاص محل تقدير كبير من الجميع، وأن رحلة عطائهم للنادي لن تتوقف، للاستفادة من خبراتهم وقدراتهم بما يخدم الأهلي وأعضاءه وجماهيره".

وأجرى الخطيب ستة تغييرات في قائمته على رأسهم الراحل العامري فاروق.

وضمت قائمة الخطيب 6 مرشحين جدد عن المجلس الحالي، وهم ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ وأحمد حسام عوض وحازم هلال وإبراهيم العامري فاروق ورويدا هشام.

بينما يستمر كل من خالد مرتجي وطارق قنديل ومحمد الغزاوي ومحمد الدماطي ومحمد الجارحي.

ويغيب عن القائمة كل من الراحل العامري فاروق وحسام غالي ومحمد شوقي ومهند مجدي ومحمد سراج ومي عاطف.

وكانت الجمعية العمومية للنادي الأهلي قد وافقت على تعديلات اللائحة في وقت سابق.

ويتولى الخطيب رئاسة النادي الأهلي منذ 2017، وقبلها تدرج "بيبو" في المناصب الإدارية في النادي بعد اعتزاله كرة القدم كعضو مجلس إدارة ثم أمين صندوق ثم نائب الرئيس.

وفاز فريق كرة القدم في عهد محمود الخطيب كرئيس للنادي بـ 22 لقبا وهم كالآتي: (6 دوري مصري - 3 كأس مصر - 6 سوبر مصري - 4 دوري أبطال إفريقيا - 2 سوبر إفريقيا - 1 كأس القارات الثلاث).

الأهلي انتخابات الأهلي
