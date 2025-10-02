كرة يد - منتخب مصر يصطدم بأصحاب الأرض في بطولة العالم للناشئين

يصطدم منتخب مصر للناشئين لكرة اليد بنظيره المغربي في بطولة العالم تحت 17 عاما.

وأسفرت القرعة التي أقيمت بالعاصمة الإدارية عن وقوع منتخب مصر للناشئين مع المغرب والبرازيل والولايات المتحدة في المجموعة الأولى.

فيما تتكون المجموعة الثانية من إسبانيا وتونس وكوريا وقطر.

أما المجموعة الثالثة فتضم ألمانيا والأرجنتين وإيران وبورتوريكو.

البطولة يستضيفها المغرب في نسختها الأولى خلال الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى الأول من نوفمبر المقبل.

وأقيمت مراسم القرعة في قاعة المؤتمرات بصالة نادي النادي في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك على هامش استضافة مصر لبطولة العالم للأندية لكرة اليد.

ويشارك في النسخة الأولى 12 منتخبا من قارات مختلفة، حيث يمثل القارة الإفريقية كل من: مصر وتونس إلى جانب المغرب البلد المضيف.

بينما يشارك من أوروبا إسبانيا وألمانيا، ومن أمريكا الجنوبية البرازيل والأرجنتين، إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وبورتوريكو من قارة أمريكا الشمالية، كما يشارك من آسيا إيران وكوريا وقطر.

ويسعى الاتحاد الدولي من خلال هذه البطولة إلى منح اللاعبين الناشئين فرصة الاحتكاك المبكر بأفضل المواهب العالمية وإكسابهم خبرات مبكرة في أجواء المنافسات الدولية.