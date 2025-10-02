كرة يد - منتخب مصر يصطدم بأصحاب الأرض في بطولة العالم للناشئين

الخميس، 02 أكتوبر 2025 - 17:35

كتب : FilGoal

منتخب مصر للناشئين - كرة يد

يصطدم منتخب مصر للناشئين لكرة اليد بنظيره المغربي في بطولة العالم تحت 17 عاما.

وأسفرت القرعة التي أقيمت بالعاصمة الإدارية عن وقوع منتخب مصر للناشئين مع المغرب والبرازيل والولايات المتحدة في المجموعة الأولى.

فيما تتكون المجموعة الثانية من إسبانيا وتونس وكوريا وقطر.

أما المجموعة الثالثة فتضم ألمانيا والأرجنتين وإيران وبورتوريكو.

البطولة يستضيفها المغرب في نسختها الأولى خلال الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى الأول من نوفمبر المقبل.

وأقيمت مراسم القرعة في قاعة المؤتمرات بصالة نادي النادي في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك على هامش استضافة مصر لبطولة العالم للأندية لكرة اليد.

ويشارك في النسخة الأولى 12 منتخبا من قارات مختلفة، حيث يمثل القارة الإفريقية كل من: مصر وتونس إلى جانب المغرب البلد المضيف.

بينما يشارك من أوروبا إسبانيا وألمانيا، ومن أمريكا الجنوبية البرازيل والأرجنتين، إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وبورتوريكو من قارة أمريكا الشمالية، كما يشارك من آسيا إيران وكوريا وقطر.

ويسعى الاتحاد الدولي من خلال هذه البطولة إلى منح اللاعبين الناشئين فرصة الاحتكاك المبكر بأفضل المواهب العالمية وإكسابهم خبرات مبكرة في أجواء المنافسات الدولية.

منتخب مصر للناشئين لليد
نرشح لكم
كرة يد - بعد مباراة ماراثونية.. برشلونة بطل كأس العالم للأندية كرة يد - برشلونة (31)-(30) فيزبريم.. نهائي كأس العالم للأندية كرة يد - الأهلي يكتفي بالمركز الرابع في سوبر جلوب أمام ماجديبورج انتهت كرة يد - الأهلي (23)-(32) ماجديبورج.. لتحديد البرونزية كرة يد - الزمالك يحصد المركز الخامس في كأس العالم للأندية بعد التعادل مع الشارقة يد - الزمالك يوافق على طلب برشلونة لضم محمد شوقي مواعيد مباريات الخميس 2 أكتوبر 2025.. الدوري الأوروبي وختام كأس العالم لأندية اليد كرة يد - في نسختها الأولى.. إقامة قرعة بطولة العالم للناشئين تحت 17 عاما بالعاصمة الإدارية
أخر الأخبار
6 سنوات.. مانشستر سيتي يمدد عقد سافينيو 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
طولان: من الغريب إقامة مباراتين لبيراميدز في ديسمبر.. ولدينا ورطة أخرى بسبب فيفا 46 دقيقة | الدوري المصري
الاتحاد السكندري يستعيد الانتصارات بفوز مثير على المقاولون العرب ساعة | الدوري المصري
بهدف القرموطي.. المصري يفوز على البنك الأهلي ويتصدر الدوري مؤقتا ساعة | الكرة المصرية
اسكواش – عسل إلى نهائي قطر كلاسيك.. ونور وهانيا يتنافسان على لقب السيدات ساعة | رياضات أخرى
مدرب سموحة: عرفنا كيف نحد من خطورة الإسماعيلي.. وكنا أفضل في الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
قائمة غزل المحلة - رباعي في الهجوم ضمن خيارات عبد العال أمام الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - أهلي بنغازي الليبي يطلب التعاقد مع حامد حمدان 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 2 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك 3 خبر في الجول - استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك للقمة وضم نبيل عماد وربيع 4 مدرب الأهلي - إقالة مفاجئة ولم يشارك معه إمام عاشور.. من هو توماس توماسبيرج
/articles/514535/كرة-يد-منتخب-مصر-يصطدم-بأصحاب-الأرض-في-بطولة-العالم-للناشئين