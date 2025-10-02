تصفيات كأس العالم - نجل زين الدين زيدان في قائمة الجزائر لأول مرة

الخميس، 02 أكتوبر 2025 - 17:33

كتب : FilGoal

لوكا زيدان

كشف فلاديمير بيتكوفيتش مدرب الجزائر قائمة الفريق التي تستعد لخوض مبارتي الصومال وأوغندا ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

ويحتاج منتخب الجزائر للفوز في مباراة واحدة من المباراتين حتى يضمن التأهل للمونديال.

وشهدت القائمة تواجد لوكا زيدان حارس مرمى غرناطة الإسباني ونجل الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان للمرة الأولى في قائمة الخضر.

وجاءت قائمة منتخب الجزائر كالتالي:

حراسة المرمى: أسامة بن بوط - أليكسيس قندوز - لوكا زيدان

خط الدفاع: مهدي دورفال - جوان حجام - أحمد توبة - رامي بن سبعيني - رفيق بلغالي - محمد توجاي - عيسى ماندي -سمير شرقي - كيفن قيتون.

خط الوسط: مهدي زرقان - نبيل بن طالب - هشام بوداوي - إيلان قبال - إبراهيم مازا - ياسين بن زية.

خط الهجوم: رياض محرز - أمين شياخة - أنيس حاج موسى - فارس شايبي - أمين جويري - بغداد بونجاح.

ومن المقرر أن يواجه منتخب الجزائر منافسه الصومال في التوقف الدولي المقبل في شهر أكتوبر.

وفي الختام سيلعب منتخب الجزائر ضد أوغندا.

ويتصدر منتخب الجزائر ترتيب المجموعة برصيد 19 نقطة ويأتي خلفه منتخب أوغندا برصيد 15 نقطة.

ويحل منتخب الموزمبيق ثالثا بالتساوي في النقاط مع أوغندا.

ويحتل منتخب غينيا في المركز الرابع برصيد 11 نقطة ثم بوتسوانا خامسا برصيد 9 نقاط.

ويتذيل منتخب الصومال المجموعة برصيد نقطة واحدة.

