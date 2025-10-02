انتهت كرة يد - الأهلي (23)-(32) ماجديبورج.. لتحديد البرونزية
الخميس، 02 أكتوبر 2025 - 17:11
كتب : FilGoal
يواجه الأهلي فريق ماجديبورج الألماني لتحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية.
-----------------
انتهت الأهلي يخسر بنتيجة 32-23 ويكتفي بالمركز الرابع
ق 38: 24-13
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول 19-11
ق 29: 18-10
ق 24: 16-8 لماجديبورج
ق 14: 10-4 للفريق الألماني
ق 7: 5-3 للفريق الألماني
ق 3: ماجديبورج يتقدم 3-2
انطلاق المباراة
