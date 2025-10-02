انتهت كرة يد - الأهلي (23)-(32) ماجديبورج.. لتحديد البرونزية

الخميس، 02 أكتوبر 2025 - 17:11

كتب : FilGoal

الأهلي ضد برشلونة - كرة يد

يواجه الأهلي فريق ماجديبورج الألماني لتحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية.

شاهد المباراة من

-----------------

انتهت الأهلي يخسر بنتيجة 32-23 ويكتفي بالمركز الرابع

ق 38: 24-13

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول 19-11

ق 29: 18-10

ق 24: 16-8 لماجديبورج

ق 14: 10-4 للفريق الألماني

ق 7: 5-3 للفريق الألماني

ق 3: ماجديبورج يتقدم 3-2

انطلاق المباراة

كرة يد الأهلي كأس العالم للأندية
نرشح لكم
كرة يد - بعد مباراة ماراثونية.. برشلونة بطل كأس العالم للأندية كرة يد - برشلونة (31)-(30) فيزبريم.. نهائي كأس العالم للأندية كرة يد - الأهلي يكتفي بالمركز الرابع في سوبر جلوب أمام ماجديبورج كرة يد - منتخب مصر يصطدم بأصحاب الأرض في بطولة العالم للناشئين كرة يد - الزمالك يحصد المركز الخامس في كأس العالم للأندية بعد التعادل مع الشارقة يد - الزمالك يوافق على طلب برشلونة لضم محمد شوقي مواعيد مباريات الخميس 2 أكتوبر 2025.. الدوري الأوروبي وختام كأس العالم لأندية اليد كرة يد - في نسختها الأولى.. إقامة قرعة بطولة العالم للناشئين تحت 17 عاما بالعاصمة الإدارية
أخر الأخبار
دوري أبطال إفريقيا – موعد مباراة الأهلي المقبلة والقناة الناقلة 3 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر النحاس: استفدنا بنقطتين أمام الكهرباء.. وهذا سبب استبدال ياسر وعدم مشاركة عمر 6 دقيقة | الدوري المصري
العقدة مستمرة.. سيراميكا يهزم حرس الحدود ويطارد ثلاثي الصدارة 8 دقيقة | الدوري المصري
قائمة منتخب مصر – عودة ياسر إبراهيم وغياب مرموش عن توقف التأهل لكأس العالم 12 دقيقة | منتخب مصر
الهزيمة الأولى.. إنتر يواصل انتصاراته بالفوز على كريمونيزي 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
الأهلي يزاحم المصري والزمالك في الصدارة بإثارة الـ 6 أهداف ضد كهرباء الإسماعيلية 31 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (0)-(0) فياريال.. محاولات مستمرة 36 دقيقة | الدوري الإسباني
الرابع.. بنشرقي يكسر صيامه التهديفي مع الأهلي 45 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 2 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 3 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل 4 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك
/articles/514533/انتهت-كرة-يد-الأهلي-23-32-ماجديبورج-لتحديد-البرونزية