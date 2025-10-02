هدف الزمالك السابق ينتقل إلى بني ياس

أعلن نادي الشحانية القطري انتقال لاعبه السيراليوني الحسن كوروما لنادي بني ياس الإماراتي

وكان اللاعب البالغ من العمر 25 عاما هدفا للزمالك قبل عدة أشهر قبل أن تتوقف المفاوضات.

وأفاد النادي الإماراتي عبر حسابه الرسمي على إكس: "يعلن نادي بني ياس عن تعاقده مع اللاعب الحسن كوروما قادما من نادي الشحانية القطري، وذلك بحضور صقر المسكري المدير التنفيذي لشركة كرة القدم بالنادي".

ويُعد كوروما أحد الأسماء المميزة في الدوري القطري خلال الموسم الماضي، حيث شارك في 22 مباراة بالمسابقة.

وسجل الجناح الأيسر 5 أهداف وقدّم 8 تمريرات حاسمة في الموسم الماضي.

بشكل عام، لعب 47 مباراة مع الشحانية، وسجل 12 هدفا وصنع 11.

في فبراير الماضي، كشف حسين جلال مدير فريق الشحانية القطري عن مستجدات مفاوضات الزمالك لضم السيراليوني الحسن كوروما.

وقتها قال جلال في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2: "هناك مفاوضات شبه نهائية بيننا وبين الزمالك بشأن الحسن كوروما".

لكن الصفقة لم تتم في النهاية.

يذكر أن اللاعب انضم لصفوف الشحانية قادما من ريال لنينسي الإسباني في عام 2023.