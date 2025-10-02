هدف الزمالك السابق ينتقل إلى بني ياس

الخميس، 02 أكتوبر 2025 - 17:10

كتب : FilGoal

الحسن كوروما

أعلن نادي الشحانية القطري انتقال لاعبه السيراليوني الحسن كوروما لنادي بني ياس الإماراتي

وكان اللاعب البالغ من العمر 25 عاما هدفا للزمالك قبل عدة أشهر قبل أن تتوقف المفاوضات.

وأفاد النادي الإماراتي عبر حسابه الرسمي على إكس: "يعلن نادي بني ياس عن تعاقده مع اللاعب الحسن كوروما قادما من نادي الشحانية القطري، وذلك بحضور صقر المسكري المدير التنفيذي لشركة كرة القدم بالنادي".

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - لاعبو الزمالك يحصلون على جزء من مستحقاتهم كرة يد - الزمالك يحصد المركز الخامس في كأس العالم للأندية بعد التعادل مع الشارقة يد - الزمالك يوافق على طلب برشلونة لضم محمد شوقي "ياسين منصور ضمن 6 مرشحين جدد".. الخطيب يعلن قائمته الانتخابية

ويُعد كوروما أحد الأسماء المميزة في الدوري القطري خلال الموسم الماضي، حيث شارك في 22 مباراة بالمسابقة.

وسجل الجناح الأيسر 5 أهداف وقدّم 8 تمريرات حاسمة في الموسم الماضي.

Image

بشكل عام، لعب 47 مباراة مع الشحانية، وسجل 12 هدفا وصنع 11.

في فبراير الماضي، كشف حسين جلال مدير فريق الشحانية القطري عن مستجدات مفاوضات الزمالك لضم السيراليوني الحسن كوروما.

وقتها قال جلال في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2: "هناك مفاوضات شبه نهائية بيننا وبين الزمالك بشأن الحسن كوروما".

لكن الصفقة لم تتم في النهاية.

يذكر أن اللاعب انضم لصفوف الشحانية قادما من ريال لنينسي الإسباني في عام 2023.

الحسن كوروما الشحانية بني ياس الزمالك
نرشح لكم
سبورت: برشلونة يراقب مدافع دورتموند خبر في الجول - أهلي بنغازي الليبي يطلب التعاقد مع حامد حمدان اليوم السعودية: النصر يقترب من ضم حارس برازيلي بدلا من بينتو ميلان يخطط لتكرار تجربة مودريتش مع ليفاندوفسكي جوليان ألفاريز يرد على أنباء اقترابه من برشلونة جاكسون: الاستمرار مع بايرن؟ أشعر وكأنني في بيتي ديكو يعترف برغبة مانشستر سيتي في ضم كوندي سبورت: ميلان يرغب في ضم ليفاندوفسكي إذا رحل عن برشلونة
أخر الأخبار
الهزيمة الأولى.. إنتر يواصل انتصاراته بالفوز على كريمونيزي 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
الأهلي يزاحم المصري والزمالك في الصدارة بإثارة الـ 6 أهداف ضد كهرباء الإسماعيلية 13 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (0)-(0) فياريال.. بداية المباراة 17 دقيقة | الدوري الإسباني
الرابع.. بنشرقي يكسر صيامه التهديفي مع الأهلي 26 دقيقة | الدوري المصري
بنفس سلاحهم.. تشيلسي يهزم ليفربول في الوقت القاتل والأحمر يواصل السقوط 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل ريال مدريد - لم تولد لتلعب كظهير أيمن ولكن 42 دقيقة | الدوري الإسباني
أرتيتا: إصابة أوديجارد لا تبدو بسيطة.. وما يفعله ساكا استثنائي ساعة | الكرة الأوروبية
زيزو ومرعي مجددا.. الأهلي يضاعف تقدمه أمام كهرباء الإسماعيلية بهدف مكرر ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 2 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 3 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل 4 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك
/articles/514532/هدف-الزمالك-السابق-ينتقل-إلى-بني-ياس