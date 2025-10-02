كرة يد - الزمالك يحصد المركز الخامس في كأس العالم للأندية بعد التعادل مع الشارقة
الخميس، 02 أكتوبر 2025 - 17:08
كتب : FilGoal
حصد فريق الزمالك المركز الخامس في ختام ترتيب منافسات كأس العالم للأندية.
وتستضيف صالة العاصمة الإدارية بمصر منافسات كأس العالم للأندية للعام الثاني على التوالي.
وتعادل الزمالك أمام الشارقة بنتيجة 28-28 في المباراة الثانية بين الفريقين في البطولة.
وحقق الزمالك المركز الخامس بسبب فوزه في المباراة الأولى بنتيجة 29-26.
وكان الزمالك قد حصل على المركز الثاني في مجموعته خلف برشلونة ليخسر فرصة المنافسة على اللقب.
ويلعب الأهلي أمام ماجديبورج الألماني لتحديد المركزين الثالث والرابع.
