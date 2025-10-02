خبر في الجول - لاعبو الزمالك يحصلون على جزء من مستحقاتهم

تحصل لاعبو الزمالك على جزء من مستحقاتهم المالية المتأخرة اليوم الخميس.

ويعاني فريق كرة القدم بالزمالك من تأخر المستحقات المالية الموسم الجاري وعدم صرفها حتى الآن.

وكان قد علم FilGoal.com أن هشام نصر قرر أن يقرض نادي الزمالك 25 مليون جنيه لحل الأزمة المالية الحالية.

وتم صرف جزء من مستحقات اللاعبين اليوم الخميس تزامنا مع عودة الفريق للتدريبات.

وكان يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك قد منح لاعبيه راحة من التدريبات يومي الثلاثاء والأربعاء عقب مباراة القمة.

وخسر الزمالك أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الزمالك.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة في تمام الخامسة من مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري.

وينفرد الزمالك بصدارة الترتيب رغم الخسارة برصيد 17 نقطة من 9 مباريات خاضهم في الدوري.

بينما ارتفع رصيد الأهلي إلى 15 نقطة في المركز الثالث بعدما خاض مباراة أقل من الزمالك.

وتعثر الزمالك في 3 من آخر 5 مباريات خاضهم الفريق بالدوري بخسارتين وتعادل.