خبر في الجول - لاعبو الزمالك يحصلون على جزء من مستحقاتهم

الخميس، 02 أكتوبر 2025 - 17:01

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك

تحصل لاعبو الزمالك على جزء من مستحقاتهم المالية المتأخرة اليوم الخميس.

ويعاني فريق كرة القدم بالزمالك من تأخر المستحقات المالية الموسم الجاري وعدم صرفها حتى الآن.

وكان قد علم FilGoal.com أن هشام نصر قرر أن يقرض نادي الزمالك 25 مليون جنيه لحل الأزمة المالية الحالية.

أخبار متعلقة:
يد - الزمالك يوافق على طلب برشلونة لضم محمد شوقي خبر في الجول - لحل أزمة المستحقات.. هشام نصر يقرض الزمالك 25 مليون جنيه حكم القمة: أعرف الأهلي والزمالك.. وأتمنى امتلاء الملعب عن آخر المرة المقبلة الزمالك يكشف تفاصيل إصابة عدي الدباغ وناصر منسي

وتم صرف جزء من مستحقات اللاعبين اليوم الخميس تزامنا مع عودة الفريق للتدريبات.

وكان يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك قد منح لاعبيه راحة من التدريبات يومي الثلاثاء والأربعاء عقب مباراة القمة.

وخسر الزمالك أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الزمالك.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة في تمام الخامسة من مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري.

وينفرد الزمالك بصدارة الترتيب رغم الخسارة برصيد 17 نقطة من 9 مباريات خاضهم في الدوري.

بينما ارتفع رصيد الأهلي إلى 15 نقطة في المركز الثالث بعدما خاض مباراة أقل من الزمالك.

وتعثر الزمالك في 3 من آخر 5 مباريات خاضهم الفريق بالدوري بخسارتين وتعادل.

الزمالك مستحقات الزمالك
نرشح لكم
انتخابات الأهلي - 4 مرشحين جدد لعضوية مجلس الإدارة فوق السن بيراميدز يعلن انضمام ثلاثة محترفين إلى منتخباتهم في توقف أكتوبر متجاهلا حسام غالي.. الخطيب يوجه الشكر للرباعي السابق بمجلس إدارة الأهلي ستة أسماء جديدة في قائمة الخطيب لانتخابات الأهلي.. وغالي وسراج أبرز الغائبين "ياسين منصور ضمن 6 مرشحين جدد".. الخطيب يعلن قائمته الانتخابية قناة الأهلي تكشف تطورات الحالية الصحية لـ إمام عاشور الخطيب يستقبل المرشحين المحتملين لخوض انتخابات الأهلي الاتحاد السكندري لـ في الجول: فك تجميد مستحقات اللاعبين مقابل شرط أمام المقاولون العرب
أخر الأخبار
أذربيجان وأوزبكستان تستضيفان كأس العالم للشباب 2027 2 دقيقة | الكرة الإفريقية
إنفانتينو: ملتزمون باستخدام قوة كرة القدم للتقريب بين الناس.. و ليس بوسعنا حل المشاكل الجيوسياسية 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد - الأهلي يكتفي بالمركز الرابع في سوبر جلوب أمام ماجديبورج 40 دقيقة | كرة يد
ديشامب يشيد بتألق ثيو مع الهلال.. وسبب استدعاء ماتيتا لأول مرة مع منتخب فرنسا 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
كاف يخطر بيراميدز بموعد وملعب السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان ساعة | الكرة الإفريقية
انتخابات الأهلي - 4 مرشحين جدد لعضوية مجلس الإدارة فوق السن ساعة | الدوري المصري
كرة يد - منتخب مصر يصطدم بأصحاب الأرض في بطولة العالم للناشئين ساعة | كرة يد
تصفيات كأس العالم - نجل زين الدين زيدان في قائمة الجزائر لأول مرة ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 2 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك 3 خبر في الجول - استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك للقمة وضم نبيل عماد وربيع 4 خبر في الجول - الأهلي يكثف مفاوضاته مع برونو لاج.. و3 بدلاء
/articles/514530/خبر-في-الجول-لاعبو-الزمالك-يحصلون-على-جزء-من-مستحقاتهم