بيراميدز يعلن انضمام ثلاثة محترفين إلى منتخباتهم في توقف أكتوبر

الخميس، 02 أكتوبر 2025 - 16:46

كتب : FilGoal

محمد الشيبي - بيراميدز - طلائع الجيش

أعلن نادي بيراميدز انضمام ثلاثة محترفين أجانب إلى منتخباتهم في توقف أكتوبر الجاري.

وينطلق توقف أكتوبر خلال الفترة من 6 إلى 14 أكتوبر الجاري لختام تصفيات كأس العالم بإفريقيا.

وتلقى نادي بيراميدز إخطارات بضم ثلاثة من نجومه الأجانب للانضمام لصفوف منتخبات بلادهم خلال التجمع الدولي وهم محمد الشيبي وفيستون ماييلي وبلاتي توريه.

أخبار متعلقة:
بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة زلاكة أمام الجيش الرواندي بثنائية ماييلي.. بيراميدز يفوز على الجيش الرواندي ويضع قدما في دور الـ 32 من دوري الأبطال تشكيل بيراميدز - ماييلي ودا سيلفا يقودان الهجوم أمام الجيش الرواندي دوري أبطال إفريقيا - بيراميدز يختتم تحضيراته لمواجهة الجيش الرواندي

وأرسل منتخب المغرب لضم الظهير الأيمن الدولي محمد الشيبي حيث يخوض خلاله مباراتي الكونغو برازافيل في تصفيات كأس العالم، والبحرين وديا.

وكذلك أرسل منتخب بوركينا فاسو طلبا لضم لاعب الوسط الدولي بلاتي توريه، حيث يشارك في مباراتي سيراليون وأثيوبيا في تصفيات المونديال.

وكذلك تلقى الهداف الدولي الكونغولي فيستون ماييلي إخطارا للانضمام لصفوف منتخب الكونغو الديمقراطية خلال مباراتي توجو والسودان في إطار تصفيات كأس العالم.

وضمن منتخب المغرب التأهل لكأس العالم 2026 قبل ختام التصفيات هذا الشهر.

الدوري المصري بيراميدز
نرشح لكم
انتخابات الأهلي - 4 مرشحين جدد لعضوية مجلس الإدارة فوق السن خبر في الجول - لاعبو الزمالك يحصلون على جزء من مستحقاتهم متجاهلا حسام غالي.. الخطيب يوجه الشكر للرباعي السابق بمجلس إدارة الأهلي ستة أسماء جديدة في قائمة الخطيب لانتخابات الأهلي.. وغالي وسراج أبرز الغائبين "ياسين منصور ضمن 6 مرشحين جدد".. الخطيب يعلن قائمته الانتخابية قناة الأهلي تكشف تطورات الحالية الصحية لـ إمام عاشور الخطيب يستقبل المرشحين المحتملين لخوض انتخابات الأهلي الاتحاد السكندري لـ في الجول: فك تجميد مستحقات اللاعبين مقابل شرط أمام المقاولون العرب
أخر الأخبار
أذربيجان وأوزبكستان تستضيفان كأس العالم للشباب 2027 2 دقيقة | الكرة الإفريقية
إنفانتينو: ملتزمون باستخدام قوة كرة القدم للتقريب بين الناس.. و ليس بوسعنا حل المشاكل الجيوسياسية 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد - الأهلي يكتفي بالمركز الرابع في سوبر جلوب أمام ماجديبورج 40 دقيقة | كرة يد
ديشامب يشيد بتألق ثيو مع الهلال.. وسبب استدعاء ماتيتا لأول مرة مع منتخب فرنسا 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
كاف يخطر بيراميدز بموعد وملعب السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان ساعة | الكرة الإفريقية
انتخابات الأهلي - 4 مرشحين جدد لعضوية مجلس الإدارة فوق السن ساعة | الدوري المصري
كرة يد - منتخب مصر يصطدم بأصحاب الأرض في بطولة العالم للناشئين ساعة | كرة يد
تصفيات كأس العالم - نجل زين الدين زيدان في قائمة الجزائر لأول مرة ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 2 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك 3 خبر في الجول - استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك للقمة وضم نبيل عماد وربيع 4 خبر في الجول - الأهلي يكثف مفاوضاته مع برونو لاج.. و3 بدلاء
/articles/514529/بيراميدز-يعلن-انضمام-ثلاثة-محترفين-إلى-منتخباتهم-في-توقف-أكتوبر