بيراميدز يعلن انضمام ثلاثة محترفين إلى منتخباتهم في توقف أكتوبر

أعلن نادي بيراميدز انضمام ثلاثة محترفين أجانب إلى منتخباتهم في توقف أكتوبر الجاري.

وينطلق توقف أكتوبر خلال الفترة من 6 إلى 14 أكتوبر الجاري لختام تصفيات كأس العالم بإفريقيا.

وتلقى نادي بيراميدز إخطارات بضم ثلاثة من نجومه الأجانب للانضمام لصفوف منتخبات بلادهم خلال التجمع الدولي وهم محمد الشيبي وفيستون ماييلي وبلاتي توريه.

وأرسل منتخب المغرب لضم الظهير الأيمن الدولي محمد الشيبي حيث يخوض خلاله مباراتي الكونغو برازافيل في تصفيات كأس العالم، والبحرين وديا.

وكذلك أرسل منتخب بوركينا فاسو طلبا لضم لاعب الوسط الدولي بلاتي توريه، حيث يشارك في مباراتي سيراليون وأثيوبيا في تصفيات المونديال.

وكذلك تلقى الهداف الدولي الكونغولي فيستون ماييلي إخطارا للانضمام لصفوف منتخب الكونغو الديمقراطية خلال مباراتي توجو والسودان في إطار تصفيات كأس العالم.

وضمن منتخب المغرب التأهل لكأس العالم 2026 قبل ختام التصفيات هذا الشهر.