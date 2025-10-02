يد - الزمالك يوافق على طلب برشلونة لضم محمد شوقي

الخميس، 02 أكتوبر 2025 - 16:24

كتب : FilGoal

محمد شوقي - الزمالك

وافق نادي الزمالك على طلب برشلونة الإسباني بالاستعانة بمحمد شوقي رئيس جهاز العلاج الطبيعي.

وانضم شوقي للجهاز الطبي لفريق برشلونة لكرة اليد خلال منافسات كأس العالم المقامة في مصر.

شوقي يتواجد ضمن الجهاز الطبي للنادي الإسباني للعام الثاني على التوالي.

ويتولى شوقي حاليا بنادي الزمالك منصب رئيس جهاز العلاج الطبيعي وتطوير الأداء ونائب رئيس الجهاز الطبي لفريق كرة القدم.

كما سبق لشوقي رئاسة اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة اليد.

وتختتم مساء اليوم الخميس الموافق 2 من شهر أكتوبر 2025 منافسات كأس العالم للأندية لكرة اليد المقامة في مصر.

وحسم الزمالك المركز الخامس على حساب الشارقة الإماراتي.

ويواجه الأهلي فريق ماجديبورج الألماني للمنافسة على الميدالية البرونزية في الخامسة والربع مساء.

وتختتم البطولة بمواجهة قوية بين فيزبريم المجري وبرشلونة الإسباني في تمام الثامنة مساء.

وتقام جميع المباريات على صالة العاصمة الإدارية في مصر.

