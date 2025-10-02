قائمة فرنسا - تواجد إيكيتيكي رغم الإصابة.. واستدعاء ماتيتا لأول مرة أمام أذربيجان وأيسلندا

أعلن ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا قائمة فريقه التي ستشارك خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

ويلتقي منتخب فرنسا خلال فترة التوقف الدولي مع أذربيجان وأيسلندا بالجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم.

وتواجد هوجو إيكيتيكي مهاجم ليفربول في القائمة رغم تعرضه للإصابة في مباراة فريقه ضد جالاتا سراي يوم الثلاثاء.

وذلك بعدما ظهر لأول مرة في المعسكر الماضي لتعويض ريان شرقي المصاب.

كما شهدت القائمة تواجد جان فيليب ماتيتا مهاجم كريستال بالاس لأول مرة.

وتشهد القائمة تواجد الشقيقين ثيو ولوكاس هيرنانديز.

فيما يغيب ماركوس تورام مهاجم يوفنتوس بسبب الإصابة.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: لوكاش تشافلييه (باريس سان جيرمان) - مايك ماينان (ميلان) - بريس سامبا (ستاد رين).

الدفاع: لوكاس دين (أستون فيلا) - مالو جوستو (تشيلسي) - لوكاس هيرنانديز (باريس سان جيرمان) - ثيو هيرنانديز (الهلال) - إبراهيما كوناتيه (ليفربول) - جول كوندي (برشلونة) - ويليام ساليبا (أرسنال) - دايو أوباميكانو (بايرن ميونيخ).

الوسط: إدواردو كامافينجا (ريال مدريد) - مانو كوني (روما) - أدريان رابيو (أولمبيك مارسيليا) - أوريلين تشواميني (ريال مدريد) - خيفرين تورام (يوفنتوس) - ميكيل أوليسي (بايرن ميونيخ).

الهجوم: أكيليوش (موناكو) - برادلي باركولا (باريس سان جيرمان) - هوجو إيكيتيكي (ليفربول) - كريستوفر نكونكو (تشيلسي) - كيليان مبابي (ريال مدريد) - كينجسلي كومان (النصر) - جان فيليب ماتيتا (كريستال بالاس).

ويلتقي منتخب فرنسا خلال فترة التوقف الدولي مع أوكرانيا وأيسلندا بأول جولتين من تصفيات كأس العالم.

