تصفيات كأس العالم - بن رمضان على رأس قائمة تونس لمواجهتي ساو تومي وناميبيا

الخميس، 02 أكتوبر 2025 - 15:35

كتب : FilGoal

محمد علي بن رمضان لاعب منتخب تونس

تواجد محمد علي بن رمضان لاعب الأهلي في قائمة منتخب تونس لمواجهتي ساو تومي وناميبيا.

ويلعب منتخب تونس ضد ساو تومي وناميبيا في الجولتين الأخيرتين من التصفيات.

ويلعب منتخب تونس ضد ساو تومي وبرينسيبي يوم 10 أكتوبر الجاري.

فيما يواجه منتخب ناميبيا يوم 13 من الشهر ذاته.

وجاءت قائمة تونس:

حراسة المرمى: أيمن دحمان - بشير بن سعيد - نور الدين الفرحاتي.

الدفاع: ياسين مرياح - منتصر الطالبي - ديلان برون - علاء غرام - يان فاليري - علي العبدي - مرتضى بن وناس - نادر الغندري- معتز النفاتي.

الوسط: عيسى العيدوني - محمد علي بن رمضان - حنبعل المجبري- فرجاني ساسي - محمد الحاج محمود - فراس بالعربي - إسماعيل الغربي - إلياس سخيري.

الهجوم: نعيم السليتي - يوسف سنانا - حازم المستوري - فراس شواط - سيباستيان تونكتي - إلياس سعد - سيف الله لطيف.

منتخب تونس ضمن التأهل لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية بعد الفوز على غينيا الاستوائية بالجولة الماضية بهدف قاتل سجله محمد علي بن رمضان لاعب الأهلي.

ورفع منتخب تونس رصيده إلى النقطة 22 في صدارة المجموعة الثامنة من التصفيات.

بفارق 10 نقاط عن ناميبيا صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد منتخب غينيا الاستوائية عند النقطة 10 في المركز الرابع.

وتعد هذه المرة هي السابعة في تاريخ منتخب تونس الذي يتأهل فيها لكأس العالم.

وسبق وشارك منتخب تونس في كأس العالم أعوام 1978 و1998 و2002 و2006 و2018 و2022.

وأصبح منتخب تونس ثاني منتخبات إفريقيا المتأهلة لكأس العالم بعد المغرب.

والثالث عربيا بعد الأردن والمغرب.

