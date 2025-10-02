لأول مرة.. مصر تنظم معسكر الاتحاد الدولي لكرة السلة للشباب بالتعاون مع NBA

الخميس، 02 أكتوبر 2025 - 15:10

كتب : هاني العوضي

الإتحاد المصرى لكرة السلة

تستعد مصر لاحتضان فعاليات معسكر الاتحاد الدولي لكرة السلة للشباب "FIBA Africa Regional Youth Camp 2025".

وتقام فعاليات المعسكر تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة السلة وبالتعاون مع رابطة الدوري الأمريكي للمحترفين NBA والاتحاد المصري لكرة السلة.

ويقام المعسكر خلال شهر أكتوبر المقبل، حيث خصصت الفترة من 12 حتى 15 أكتوبر لمنافسات الفتيات، والتي ستقام في صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

أخبار متعلقة:
كرة سلة - الزمالك يمدد تعاقد خالد عبد الناصر ومحمد إبراهيم ميدو كرة سلة - الاتحاد المصري يعلن موعد إجراء قرعة كأس مصر للرجال والسيدات كرة سلة - الاتحاد السكندري يدعم صفوفه بمحترف أمريكي سلة - بقيادة مصرية.. أهلي طرابلس أول عربي وإفريقي يحصد ميدالية في بطولة إنتركونتينينتال

كما تنطلق فعاليات معسكر الأولاد خلال الفترة من 19 حتى 22 أكتوبر، على أن يتم تحديد الصالة المستضيفة لاحقًا.

ويهدف المعسكر إلى تطوير مهارات اللاعبين الشباب في القارة الإفريقية، وإتاحة الفرصة لهم لاكتساب الخبرات من خلال تدريبات متقدمة تحت إشراف خبراء الاتحاد الدولي والـNBA.

وتأتي استضافة مصر لهذا الحدث القاري في إطار خطط الاتحاد الدولي لكرة السلة لنشر اللعبة وتوسيع قاعدة ممارستها في إفريقيا، مع التأكيد على مكانة مصر كأحد أهم المراكز الإقليمية في رياضة كرة السلة.

NBA الاتحاد المصري لكرة السلة
نرشح لكم
كرة سلة - الزمالك يمدد تعاقد خالد عبد الناصر ومحمد إبراهيم ميدو كرة سلة - الاتحاد المصري يعلن موعد إجراء قرعة كأس مصر للرجال والسيدات كرة سلة - الاتحاد السكندري يدعم صفوفه بمحترف أمريكي سلة - بقيادة مصرية.. أهلي طرابلس أول عربي وإفريقي يحصد ميدالية في بطولة إنتركونتينينتال سلة – الكرداني يقود أهلي طرابلس لهزيمة بطل اليابان في كأس إنتركونتيننتال كرة سلة – الفحيص الأردني يتوج بالبطولة العربية للسيدات بمشاركة ميرال أشرف كرة سلة - لخلافة أحمد عمر.. تعيين الإسباني كوينتانا مديرا فني لفريق الاتحاد كرة سلة - "يقترب من مزاملة قدوته".. الأهلي يضم يحيى خالد جوهرة الصيد لفريق الناشئين
أخر الأخبار
بث مباشر كرة يد - الأهلي (3)-(5) ماجديبورج.. لتحديد البرونزية 15 دقيقة | كرة يد
هدف الزمالك السابق ينتقل إلى بني ياس 16 دقيقة | ميركاتو
كرة يد - الزمالك يحصد المركز الخامس في كأس العالم للأندية بعد التعادل مع الشارقة 18 دقيقة | كرة يد
خبر في الجول - لاعبو الزمالك يحصلون على جزء من مستحقاتهم 25 دقيقة | الدوري المصري
بيراميدز يعلن انضمام ثلاثة محترفين إلى منتخباتهم في توقف أكتوبر 40 دقيقة | الدوري المصري
يد - الزمالك يوافق على طلب برشلونة لضم محمد شوقي ساعة | رياضات أخرى
برونو يحصد جائزة أفضل لاعبي يونايتد في شهر سبتمبر ساعة | الدوري الإنجليزي
ترتيب أبطال أوروبا - كاراباج يواصل مفاجآته.. وستة فرق بالعلامة الكاملة بعد جولتين ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 2 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك 3 خبر في الجول - استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك للقمة وضم نبيل عماد وربيع 4 خبر في الجول - الأهلي يكثف مفاوضاته مع برونو لاج.. و3 بدلاء
/articles/514522/لأول-مرة-مصر-تنظم-معسكر-الاتحاد-الدولي-لكرة-السلة-للشباب-بالتعاون-مع-nba