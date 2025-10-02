لأول مرة.. مصر تنظم معسكر الاتحاد الدولي لكرة السلة للشباب بالتعاون مع NBA

تستعد مصر لاحتضان فعاليات معسكر الاتحاد الدولي لكرة السلة للشباب "FIBA Africa Regional Youth Camp 2025".

وتقام فعاليات المعسكر تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة السلة وبالتعاون مع رابطة الدوري الأمريكي للمحترفين NBA والاتحاد المصري لكرة السلة.

ويقام المعسكر خلال شهر أكتوبر المقبل، حيث خصصت الفترة من 12 حتى 15 أكتوبر لمنافسات الفتيات، والتي ستقام في صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

كما تنطلق فعاليات معسكر الأولاد خلال الفترة من 19 حتى 22 أكتوبر، على أن يتم تحديد الصالة المستضيفة لاحقًا.

ويهدف المعسكر إلى تطوير مهارات اللاعبين الشباب في القارة الإفريقية، وإتاحة الفرصة لهم لاكتساب الخبرات من خلال تدريبات متقدمة تحت إشراف خبراء الاتحاد الدولي والـNBA.

وتأتي استضافة مصر لهذا الحدث القاري في إطار خطط الاتحاد الدولي لكرة السلة لنشر اللعبة وتوسيع قاعدة ممارستها في إفريقيا، مع التأكيد على مكانة مصر كأحد أهم المراكز الإقليمية في رياضة كرة السلة.