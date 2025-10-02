سكاي: دي روسي يقترب من تورينو.. وروما المستفيد الأكبر

الخميس، 02 أكتوبر 2025 - 14:32

كتب : FilGoal

دانييلي دي روسي - سبال

اقترب دانييلي دي روسي من العودة للتدريب في الدوري الإيطالي من بوابة تورينو.

وخاض دي روسي آخر تجاربه مع روما بالموسم الماضي.

وبحسب سكاي سبورت، فإن دانييلي دي روسي يقترب من تدريب تورينو، كما يملك عرضا من نادي مونزا أحد أندية الدرجة الثانية.

وأوضحت التقارير فإن المدرب الإيطالي توصل إلى اتفاق مع روما الذي رحل عن تدريبه منذ عام ولكنه يرتبط معه بعقد حتى صيف 2027.

انتقال دي روسي لتدريب تورينو سيوفر على روما 4 ملايين يورو.

ويعاني تورينو من تراجع النتائج تحت قيادة ماركو باروني بعدما جمع 4 نقاط في 5 جولات بالدوري الإيطالي.

دي روسي كان قد تولى روما في بداية الموسم قبل الماضي خلفا لجوزيه مورينيو.

وقاد صاحب الـ 42 عاما الفريق لإنهاء الدوري بالمركز السادس المؤهل للدوري الأوروبي.

وبشكل عام قاد دي روسي فريق روما في 30 مباراة ونجح خلالها في تحقيق الفوز بـ 14 مباراة وتعادل في 9 وخسر 7 مباريات.

