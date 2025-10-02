متجاهلا حسام غالي.. الخطيب يوجه الشكر للرباعي السابق بمجلس إدارة الأهلي

الخميس، 02 أكتوبر 2025 - 14:01

كتب : FilGoal

خالد مرتجي - محمود الخطيب - حسام غالي

توجه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي بالشكر إلى رباعي المجلس السابق، متجاهلا حسام غالي عضو مجلس الإدارة السابق.

وشهد بيان الخطيب عبر صفحة الأهلي الرسمية تجاهل حسام غالي عضو المجلس السابق.

ومن المنتظر أن تعقد انتخابات مجلس إدارة النادي يومي 30 و31 أكتوبر الجاري.

وجاء بيان الأهلي كالآتي: "يتوجه محمود الخطيب بالشكر والتحية لكل من محمد شوقي ومهند مجدي ومحمد سراج ومي عاطف، على جهودهم الكبيرة التي بذلوها في خدمة النادي طوال السنوات الماضية".

"وشدد الخطيب على أن ما قدموه بكل إخلاص محل تقدير كبير من الجميع، وأن رحلة عطائهم للنادي لن تتوقف، للاستفادة من خبراتهم وقدراتهم بما يخدم الأهلي وأعضاءه وجماهيره".

وأجرى الخطيب ستة تغييرات في قائمته على رأسهم الراحل العامري فاروق.

وضمت قائمة الخطيب 6 مرشحين جدد عن المجلس الحالي، وهم ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ وأحمد حسام عوض وحازم هلال وإبراهيم العامري فاروق ورويدا هشام.

بينما يستمر كل من خالد مرتجي وطارق قنديل ومحمد الغزاوي ومحمد الدماطي ومحمد الجارحي.

ويغيب عن القائمة كل من الراحل العامري فاروق وحسام غالي ومحمد شوقي ومهند مجدي ومحمد سراج ومي عاطف.

وكانت الجمعية العمومية للنادي الأهلي قد وافقت على تعديلات اللائحة في وقت سابق.

ويتولى الخطيب رئاسة النادي الأهلي منذ 2017، وقبلها تدرج "بيبو" في المناصب الإدارية في النادي بعد اعتزاله كرة القدم كعضو مجلس إدارة ثم أمين صندوق ثم نائب الرئيس.

وفاز فريق كرة القدم في عهد محمود الخطيب كرئيس للنادي بـ 22 لقبا وهم كالآتي: (6 دوري مصري - 3 كأس مصر - 6 سوبر مصري - 4 دوري أبطال إفريقيا - 2 سوبر إفريقيا - 1 كأس القارات الثلاث)

الأهلي حسام غالي محمود الخطيب
