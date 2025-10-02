إنريكي: نلعب بهوية واضحة.. وحققنا فوزا مستحقا أمام برشلونة

الخميس، 02 أكتوبر 2025 - 13:41

كتب : FilGoal

لويس إنريكي

يرى لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان ان فريقه حقق فوزا مستحقا على برشلونة.

وحقق سان جيرمان الفوز بثنائية مقابل هدف على حساب برشلونة في الجولة الثانية لحساب مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا

وقال إنريكي عبر قناة TNT: "بغض النظر عن الأسماء التي تبدأ المباراة. نحن حاضرون دائما. سعيد بالأداء والفوز على برشلونة في ملعبه وفي دوري أبطال أوروبا".

أخبار متعلقة:
لويس إنريكي: أستمتع بمشاهدة برشلونة مع هانز فليك الكرة الذهبية - في غيابه.. لويس إنريكي يفوز بجائزة أفضل مدرب في العالم مؤتمر لويس إنريكي: تحقيق دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى هو الأصعب.. وهذا موقف كفارتسخيليا لويس إنريكي: شاهدت مباراة فريقي من المقصورة بسبب الرجبي

وأضاف المدرب الإسباني: "لا يهم من يرتدي القميص نحن نلعب بهوية واضحة، وفي الشوط الثاني كنا الطرف الأفضل واستحقينا الفوز لأننا خلقنا فرص أكثر".

وسجل هدف برشلونة فيران توريس، فيما سجل هدفي باريس سان جيرمان، مايولو، وجونكالو راموس.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث متساويا مع 5 فرق أخرى نجحت في الوصول إلى العلامة الكاملة في الفوز بمباراتين، بالتساوي مع بايرن ميونيخ، وريال مدريد، وإنتر، وأرسنال، وكارباج أجدام.

فيما توقف رصيد برشلونة عند 3 نقاط في المركز الـ16.

باريس سان جيرمان برشلونة دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
وعد فليك لجماهير برشلونة بشأن دوري أبطال أوروبا ترتيب أبطال أوروبا - كاراباج يواصل مفاجآته.. وستة فرق بالعلامة الكاملة بعد جولتين برناردو سيلفا: من المحبط أن نخرج من ملعب موناكو بنقطة واحدة فقط دي بروين: لا توجد أي مشكلة مع كونتي.. أريد اللعب وصناعة الفارق عودة كامب نو تتأجل.. برشلونة يعلن مواجهة أولمبياكوس في مونتجويك هالاند: 7 لمسات فقط في الشوط الأول ضد موناكو؟ دوري لا يقتصر على لمس الكرة أرتيتا: جيوكيريس يتحسن باستمرار حتى وإن لم يسجل جوارديولا: لدينا نقطة وسنحصل عليها
أخر الأخبار
المؤامرة وتغيير اللوائح.. سيناريوهات لم يتعلم منها منتخب الشباب 2 دقيقة | منتخب مصر
مصدر من الأهلي لـ في الجول: الأقرب تسويق أشرف داري ورحيله في يناير 5 دقيقة | الدوري المصري
منتخب إنجلترا يعلن استبعاد ريس جيمس.. وانضمام مدافع سيتي بدلا منه 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
الخطيب يزور حسن شحاتة في المستشفى للاطمئنان على صحته 37 دقيقة | الدوري المصري
ترتيب الدوري المصري - الأهلي يزاحم المصري والزمالك على الصدارة.. وصعود إنبي 53 دقيقة | الدوري المصري
استبعاد فالفيردي من معسكر أوروجواي ساعة | أمريكا
الدوري المصري - نتائج الجولة العاشرة ومواعيد الـ 11 في غياب الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
منتخب إسبانيا يعلن غياب رودري عن مباراتي تصفيات كأس العالم 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 2 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 3 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل 4 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك
/articles/514517/إنريكي-نلعب-بهوية-واضحة-وحققنا-فوزا-مستحقا-أمام-برشلونة