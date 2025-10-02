إنريكي: نلعب بهوية واضحة.. وحققنا فوزا مستحقا أمام برشلونة

يرى لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان ان فريقه حقق فوزا مستحقا على برشلونة.

وحقق سان جيرمان الفوز بثنائية مقابل هدف على حساب برشلونة في الجولة الثانية لحساب مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا

وقال إنريكي عبر قناة TNT: "بغض النظر عن الأسماء التي تبدأ المباراة. نحن حاضرون دائما. سعيد بالأداء والفوز على برشلونة في ملعبه وفي دوري أبطال أوروبا".

وأضاف المدرب الإسباني: "لا يهم من يرتدي القميص نحن نلعب بهوية واضحة، وفي الشوط الثاني كنا الطرف الأفضل واستحقينا الفوز لأننا خلقنا فرص أكثر".

وسجل هدف برشلونة فيران توريس، فيما سجل هدفي باريس سان جيرمان، مايولو، وجونكالو راموس.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث متساويا مع 5 فرق أخرى نجحت في الوصول إلى العلامة الكاملة في الفوز بمباراتين، بالتساوي مع بايرن ميونيخ، وريال مدريد، وإنتر، وأرسنال، وكارباج أجدام.

فيما توقف رصيد برشلونة عند 3 نقاط في المركز الـ16.