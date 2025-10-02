3 منتخبات عربية بمجموعة واحدة.. نتائج قرعة كأس آسيا تحت 23 عاما

الخميس، 02 أكتوبر 2025 - 13:15

كتب : FilGoal

الاتحاد الآسيوي

أسفرت قرعة بطلة كاس آسيا تحت 23 عاما عن صدام السعودية والأردن بالمجموعة الأولى.

وتستضيف السعودية منافسات كأس آسيا تحت 23 عاما لسنة 2026.

ويلعب المنتخب العراقي ضد أستراليا في المجموعة الرابعة.

فيما يتواجد منتخبي قطر والإمارات في المجموعة الثانية رفقة اليابان وسوريا

وتضم المجموعة الأولى كل من:

السعودية

فيتنام

الأردن

قرغيزستان

المجموعة الثانية

اليابان

قطر

الإمارات

سوريا

المجموعة الثالثة

أوزبكستان

كوريا الجنوبية

إيران

لبنان

المجموعة الرابعة

العراق

أستراليا

تايلاند

الصين.

كأس آسيا تحت 23 عاما
