برناردو سيلفا: من المحبط أن نخرج من ملعب موناكو بنقطة واحدة فقط

عبر برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي عن إحباطه من الخروج بنتيجة التعادل 2-2 مع موناكو في دوري أبطال أوروبا.

وكان سيتي متقدما 2-1 حتى الدقائق الأخيرة التي تعادل فيها موناكو في الجولة الثانية من مرحلة الدوري بدوري الأبطال.

وقال برناردو في تصريحات نشرها موقع ناديه: "كانت مباراة صعبة. لكن مررنا ببعض اللحظات الجيدة".

وأضاف "قدمنا ​​أداءً رائعًا، وسيطرنا على مجريات اللعب طوال معظم دقائقها التسعين. من الواضح أن أمامنا بعض الأمور التي يجب تحسينها".

وتابع "بشكل عام، أعتقد أن الأداء لم يكن سيئًا. بالطبع، علينا أن نكون أفضل في بعض الجوانب".

وأكمل البرتغالي "في لحظة ما شعرت أن الفريق كان جيدًا، وسيطر على النتيجة والمباراة، لكن فجأة استقبلنا الهدف الثاني".

وأتم "من المحبط بعض الشيء أن نخرج من ملعب موناكو بنقطة واحدة فقط. شعرنا أننا لعبنا بشكل جيد".

ورفع سيتي رصيده إلى 4 نقاط من مباراتين، ليحتل المركز الثامن في جدول مرحلة الدوري بدوري الأبطال.