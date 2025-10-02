برناردو سيلفا: من المحبط أن نخرج من ملعب موناكو بنقطة واحدة فقط

الخميس، 02 أكتوبر 2025 - 12:58

كتب : FilGoal

برناردو سيلفا

عبر برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي عن إحباطه من الخروج بنتيجة التعادل 2-2 مع موناكو في دوري أبطال أوروبا.

وكان سيتي متقدما 2-1 حتى الدقائق الأخيرة التي تعادل فيها موناكو في الجولة الثانية من مرحلة الدوري بدوري الأبطال.

وقال برناردو في تصريحات نشرها موقع ناديه: "كانت مباراة صعبة. لكن مررنا ببعض اللحظات الجيدة".

أخبار متعلقة:
ميلان يخطط لتكرار تجربة مودريتش مع ليفاندوفسكي دي بروين: لا توجد أي مشكلة مع كونتي.. أريد اللعب وصناعة الفارق عودة كامب نو تتأجل.. برشلونة يعلن مواجهة أولمبياكوس في مونتجويك هالاند: 7 لمسات فقط في الشوط الأول ضد موناكو؟ دوري لا يقتصر على لمس الكرة

وأضاف "قدمنا ​​أداءً رائعًا، وسيطرنا على مجريات اللعب طوال معظم دقائقها التسعين. من الواضح أن أمامنا بعض الأمور التي يجب تحسينها".

وتابع "بشكل عام، أعتقد أن الأداء لم يكن سيئًا. بالطبع، علينا أن نكون أفضل في بعض الجوانب".

وأكمل البرتغالي "في لحظة ما شعرت أن الفريق كان جيدًا، وسيطر على النتيجة والمباراة، لكن فجأة استقبلنا الهدف الثاني".

وأتم "من المحبط بعض الشيء أن نخرج من ملعب موناكو بنقطة واحدة فقط. شعرنا أننا لعبنا بشكل جيد".

ورفع سيتي رصيده إلى 4 نقاط من مباراتين، ليحتل المركز الثامن في جدول مرحلة الدوري بدوري الأبطال.

مانشستر سيتي برناردو سيلفا
نرشح لكم
وعد فليك لجماهير برشلونة بشأن دوري أبطال أوروبا ترتيب أبطال أوروبا - كاراباج يواصل مفاجآته.. وستة فرق بالعلامة الكاملة بعد جولتين إنريكي: نلعب بهوية واضحة.. وحققنا فوزا مستحقا أمام برشلونة دي بروين: لا توجد أي مشكلة مع كونتي.. أريد اللعب وصناعة الفارق عودة كامب نو تتأجل.. برشلونة يعلن مواجهة أولمبياكوس في مونتجويك هالاند: 7 لمسات فقط في الشوط الأول ضد موناكو؟ دوري لا يقتصر على لمس الكرة أرتيتا: جيوكيريس يتحسن باستمرار حتى وإن لم يسجل جوارديولا: لدينا نقطة وسنحصل عليها
أخر الأخبار
المؤامرة وتغيير اللوائح.. سيناريوهات لم يتعلم منها منتخب الشباب 2 دقيقة | منتخب مصر
مصدر من الأهلي لـ في الجول: الأقرب تسويق أشرف داري ورحيله في يناير 5 دقيقة | الدوري المصري
منتخب إنجلترا يعلن استبعاد ريس جيمس.. وانضمام مدافع سيتي بدلا منه 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
الخطيب يزور حسن شحاتة في المستشفى للاطمئنان على صحته 37 دقيقة | الدوري المصري
ترتيب الدوري المصري - الأهلي يزاحم المصري والزمالك على الصدارة.. وصعود إنبي 53 دقيقة | الدوري المصري
استبعاد فالفيردي من معسكر أوروجواي ساعة | أمريكا
الدوري المصري - نتائج الجولة العاشرة ومواعيد الـ 11 في غياب الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
منتخب إسبانيا يعلن غياب رودري عن مباراتي تصفيات كأس العالم 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 2 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 3 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل 4 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك
/articles/514513/برناردو-سيلفا-من-المحبط-أن-نخرج-من-ملعب-موناكو-بنقطة-واحدة-فقط