ميلان يخطط لتكرار تجربة مودريتش مع ليفاندوفسكي

يتطلع نادي ميلان الإيطالي للتعاقد مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بداية من الموسم المقبل.

وينتهي تعاقد ليفاندوفسكي مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب صحيفة سبورت الإسبانية، فإن ميلان يتطلع للتعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي عقب نهاية تعاقده مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد نجاح تجربة التعاقد مع لوكا مودريتش.

وأوضحت التقارير ذاتها أن رغبة ليفاندوفسكي الأولى هى البقاء مع برشلونة، كما أنه يمتلك عروضا من الدوري السعودي.

لكن الصحيفة الإسبانية لم تستبعد خيار ميلان من حسابات ليفاندوفسكي، خاصة بعد اجنماع إيجلي تاري المدير الرياضي للروسونيري مع وكيل أعمال اللاعب.

ميلان تعاقد مع مودريتش بداية الموسم في صفقة انتقال حر قادما من ريال مدريد.

وظهر مودريتش بمستويات جيدة مع ميلان ما شجع الروسونيري لاتخاذ خطوة مماثلة في الصيف المقبل.