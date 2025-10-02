دي بروين: لا توجد أي مشكلة مع كونتي.. أريد اللعب وصناعة الفارق

الخميس، 02 أكتوبر 2025 - 12:00

كتب : FilGoal

كيفين دي بروين - نابولي

نفى كيفن دي بروين لاعب نابولي وجود أي خلافات أو مشاكل مع أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق.

وظهر دي بروين غاضبا بعد استبداله في خسارة فريقه أمام ميلان بالدوري الإيطالي.

وشارك دي بروين بشكل طبيعي أمس الأربعاء ضد سبورتنج لشبونة، وصنع هدفي فوز نابولي لراسموس هويلاند.

وقال كيفن دي بروين لاعب نابولي عبر شبكة سكاي: "لا توجد أي مشكلة مع كونتي، أنا لاعب يريد صناعة الفارق وتحقيق الفوز".

وتابع دي بروين "أعلم أنه قيل وكُتب الكثير في ذلك الأمر لكنني أريد الاستمتاع فقط والمضي قدما".

وأضاف البلجيكي "ألعب في الوسط بشكل طبيعي، لعبت بنفس الطريقة مع السيتي، غالبا ما كنت أتراجع للخلف".

واختتم دي بروين تصريحاته "هذه قرارات المدرب، لكنني أعتقد أنه يمكننا تبديل المراكز بيننا نحن الأربعة، وبدون جناح أيسر حقيقي يصعب أحيانا إيجاد عمق بالفريق".

وانضم دي بروين إلى نابولي في صفقة رائعة هذا الصيف بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي.

وتغلب نابولي على سبورتنج لشبونة بهدفين مقابل هدف واحد.

وكان كونتي قد تحدث عن لقطة غضب دي بروين بعد استبداله مؤكدا أنه يتمنى أن يكون ذلك بسبب النتيجة.

قبل أن يخرج دي بروين ويؤكد أنه لا توجد مشكلة مع كونتي.

مانشستر سيتي نابولي دوري أبطال أوروبا
