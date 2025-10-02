عودة كامب نو تتأجل.. برشلونة يعلن مواجهة أولمبياكوس في مونتجويك

الخميس، 02 أكتوبر 2025 - 11:59

كتب : FilGoal

ملعب مونتجويك

حدد نادي برشلونة بشكل رسمي ملعب مواجهة أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا في ظل عدم جاهزية ملعبه كامب نو.

وأفاد برشلونة في بيان: "مباراتنا الثالثة في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا ضد أولمبياكوس يوم الثلاثاء 21 أكتوبر ستقام على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي".

وأضاف البيان "يواصل النادي العمل للحصول على التصاريح الإدارية اللازمة لافتتاح ملعب كامب نو في الأيام القادمة".

أخبار متعلقة:
هالاند: 7 لمسات فقط في الشوط الأول ضد موناكو؟ دوري لا يقتصر على لمس الكرة أرتيتا: جيوكيريس يتحسن باستمرار حتى وإن لم يسجل جوارديولا: لدينا نقطة وسنحصل عليها مايولو: سعيد بالتسجيل أمام برشلونة.. نونو مينديش قام بعمل كبير

ويعمل نادي برشلونة على التعديلات الجديدة التي أطلع عليها مجلس مدينة برشلونة النادي الأسبوع الماضي، وفقا للبيان.

وتقدم نادي برشلونة بالشكر لأعضائه ومشجعيه على تفهمهم ودعمهم في هذه المرحلة المعقدة.

وسيُعلن النادي قريبًا عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بتنظيم المباراة وإجراءات بيع التذاكر.

ويلعب برشلونة مبارياته على ملعب يوان كرويف في الدوري حتى الآن، بينما يلعب على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي "مونتجويك" ببطولة دوري أبطال أوروبا.

برشلونة كامب نو أولمبياكوس
نرشح لكم
وعد فليك لجماهير برشلونة بشأن دوري أبطال أوروبا ترتيب أبطال أوروبا - كاراباج يواصل مفاجآته.. وستة فرق بالعلامة الكاملة بعد جولتين إنريكي: نلعب بهوية واضحة.. وحققنا فوزا مستحقا أمام برشلونة برناردو سيلفا: من المحبط أن نخرج من ملعب موناكو بنقطة واحدة فقط دي بروين: لا توجد أي مشكلة مع كونتي.. أريد اللعب وصناعة الفارق هالاند: 7 لمسات فقط في الشوط الأول ضد موناكو؟ دوري لا يقتصر على لمس الكرة أرتيتا: جيوكيريس يتحسن باستمرار حتى وإن لم يسجل جوارديولا: لدينا نقطة وسنحصل عليها
أخر الأخبار
المؤامرة وتغيير اللوائح.. سيناريوهات لم يتعلم منها منتخب الشباب 2 دقيقة | منتخب مصر
مصدر من الأهلي لـ في الجول: الأقرب تسويق أشرف داري ورحيله في يناير 5 دقيقة | الدوري المصري
منتخب إنجلترا يعلن استبعاد ريس جيمس.. وانضمام مدافع سيتي بدلا منه 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
الخطيب يزور حسن شحاتة في المستشفى للاطمئنان على صحته 37 دقيقة | الدوري المصري
ترتيب الدوري المصري - الأهلي يزاحم المصري والزمالك على الصدارة.. وصعود إنبي 53 دقيقة | الدوري المصري
استبعاد فالفيردي من معسكر أوروجواي ساعة | أمريكا
الدوري المصري - نتائج الجولة العاشرة ومواعيد الـ 11 في غياب الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
منتخب إسبانيا يعلن غياب رودري عن مباراتي تصفيات كأس العالم 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 2 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 3 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل 4 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك
/articles/514510/عودة-كامب-نو-تتأجل-برشلونة-يعلن-مواجهة-أولمبياكوس-في-مونتجويك