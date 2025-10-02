عودة كامب نو تتأجل.. برشلونة يعلن مواجهة أولمبياكوس في مونتجويك

حدد نادي برشلونة بشكل رسمي ملعب مواجهة أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا في ظل عدم جاهزية ملعبه كامب نو.

وأفاد برشلونة في بيان: "مباراتنا الثالثة في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا ضد أولمبياكوس يوم الثلاثاء 21 أكتوبر ستقام على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي".

وأضاف البيان "يواصل النادي العمل للحصول على التصاريح الإدارية اللازمة لافتتاح ملعب كامب نو في الأيام القادمة".

ويعمل نادي برشلونة على التعديلات الجديدة التي أطلع عليها مجلس مدينة برشلونة النادي الأسبوع الماضي، وفقا للبيان.

وتقدم نادي برشلونة بالشكر لأعضائه ومشجعيه على تفهمهم ودعمهم في هذه المرحلة المعقدة.

وسيُعلن النادي قريبًا عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بتنظيم المباراة وإجراءات بيع التذاكر.

ويلعب برشلونة مبارياته على ملعب يوان كرويف في الدوري حتى الآن، بينما يلعب على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي "مونتجويك" ببطولة دوري أبطال أوروبا.