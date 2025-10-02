ضربة جديدة لـ جوميز قبل مواجهة النصر

تلقى البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفتح ضربة جديدة قبل مواجهة النصر المرتقبة.

ويلعب الفتح ضد النصر يوم 18 أكتوبر الجاري ضمن الجولة الخامسة من الدوري السعودي.

وتأكد غياب الجزائري سفيان بن دبكة لاعب وسط الفتح عن مواجهة النصر بسبب الإصابة.

وتعرض بن دبكة للإصابة في أربطة الركبو وسيغيب لمدة تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع.

غياب بن دبكة أربك حسابات جوميز خاصة بعد حصول الحارس الأساسي فيرناندو باتشيكو على بطاقة حمراء أمام القادسية وغيابه عن مباراة النصر بداعي الإيقاف.

الفتح لم يحقق أي انتصار منذ بداية الموسم الجاري واكتفى بنقطة واحدة خلال 4 جولات.

في المقابل بدأ النصر المسابقة بشكل قوي وحصد 12 نقطة تصدر بهم جدول ترتيب الدوري السعودي.