هالاند: 7 لمسات فقط في الشوط الأول ضد موناكو؟ دوري لا يقتصر على لمس الكرة

الخميس، 02 أكتوبر 2025 - 11:33

كتب : FilGoal

أكد إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي أن قلة لمسه للكرة لا تعنى عدم مشاركته في طريقة لعب الفريق السماوي بشكل مؤثر.

وسجل هالاند هدفين في تعادل مانشستر سيتي أمام موناكو 2-2 في الجولة الثانية من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وقال هالاند في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لمست الكرة 7 مرات فقط في الشوط الأول ضد موناكو؟ دوري لا يقتصر على لمس الكرة فقط".

وأضاف "أعتقد أنني أشارك في طريقة اللعب بشكل ما، أتحرك وأفتح المساحات للآخرين".

وأكمل "يمكنك التأثير على المباراة بطرق أخرى عديدة. هذه هي وظيفتي".

وأتم "قمتُ بعملي في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني لم أفعل، لم أسجل، ولم أُحسم المباراة".

ونجح إرلينج في الوصول إلى هدفه رقم 52 في أول 50 مباراة خاضها بدوري أبطال أوروبا.

وتخطى هالاند بذلك السجل التهديفي لتسعة فرق في دوري أبطال أوروبا في أول 50 مباراة.

إذ سجل النرويجي أكثر من دينامو زغرب وأندرلخت وليل وكلوب بروج وبشكتاش وسيلتيك وجالاتاسراي وسيسكا موسكو وباثينايكوس في أول 50 مباراة لكل منهم.

كما سجل هالاند في كل المباريات التي خاضها سواء مع ناديه أو منتخب بلاده منذ بداية سبتمبر الماضي.

وسجل المهاجم النرويجي 14 هدفا في آخر 7 مباريات.

