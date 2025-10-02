أرتيتا: جيوكيريس يتحسن باستمرار حتى وإن لم يسجل

أشاد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال بجهود المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس لاعب المدفعجية.

ويخوض جيوكيريس موسمه الأول مع أرسنال قادما من سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وقال ميكيل أرتيتا في تصريحات للصحفيين عقب مواجهة أولمبياكوس: "جيوكيريس يتحسن باستمرار في كل مباراة".

وأضاف "نريده أن يسجل الأهداف، ولكن إن لم يفعل، فعلى الأقل أن يقدم كل ما لديه من أجل الفريق. إنه يساعد الفريق كثيرا".

جيوكيريس لعب 9 مباريات مع أرسنال منذ انطلاق الموسم وسجل 3 أهداف.

وعن الدنماركي مارتن أوديجارد أوضح "لم يقتصر الأمر على التمريرات فحسب، بل امتد إلى طريقة استلامه للكرة وحملها والجري والوصول إلى مناطق خطيرة للغاية".

"لقد لعب دقائق رائعة للغاية أمام نيوكاسل وساعدنا على الفوز بالمباراة، وأمام أولمبياكوس كان رائعا".

واكتفى أرسنال بهدفين ضد أولمبياكوس وحقق الانتصار في الجولة الثانية من مرحلة الدوري لـ دوري أبطال أوروبا في لقاء أقيم على ملعب الإمارات.

سجل هدفي جابرييل مارتينيلي وبوكايو ساكا.

ومنذ بداية الموسم الماضي خاض أرسنال 5 مباريات على ملعبه في دوري الأبطال فاز في جميعها ودون أن يستقبل أهدافا.

ورفع أرسنال رصيده لـ 6 نقاط في المركز الخامس بفارق الأهداف عن بايرن ميونيخ وريال مدريد وباريس سان جيرمان وإنتر.

فيما تلقى أولمبياكوس أول هزيمة أوروبية له هذا الموسم بعدما تعادل مع بافوس في الجولة الأولى ويحتل المركز الـ 29.