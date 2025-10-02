تقرير: مواجهة محتملة بين مانشستر يونايتد والنصر

يتجه نادي مانشستر يونايتد لخوض مواجهة ودية بالسعودية مستغلا عدم مشاركته في البطولات الأوروبية بحسب تقارير صحفية إنجليزية.

وفشل يونايتد في التأهل لدوري أبطال أوروبا بعد خسارة نهائي الدوري الأوروبي على يد توتنام.

وبحسب صحيفة ديلي إكسبريس الإنجليزية، فإن مانشستر يونايتد يدرس خوض مباراة ودية بالسعودية وهناك احتمالية لمواجهة النصر الذي يضم كريستيانو رونالدو نجم الفريق الإنجليزي السابق.

ويعد رونالدو أحد النجوم التاريخين في مانشستر يونايتد، لكن رحيله عن النادي الإنجليزي في فترته الثانية لم يكن في أفضل صورة.

رونالدو انضم لمانشستر يونايتد في الفترة الأولى بين عامي 2003-2009، وقدم مواسم رائعة قبل الانتقال لريال مدريد.

وبعد مسيرة طويلة مع ريال مدريد الإسباني ثم يوفنتوس الإيطالي، عاد رونالدو إلى مانشستر يونايتد في موسم 2021-2022.

قبل أن يرحل منه وينضم للنصر السعودي بعد موسم ونصف.

رونالدو أصبح الهداف التاريخي لنادي النصر في الدوري السعودي بعدما وصل إلى 78 هدفا وتخطى لبمغربي عبد الرازاق حمد الله صاحب الـ77 هدفا.